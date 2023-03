Für Streikrecht im Staatsdienst

Christian Mang Lehrer demonstrieren für die gleiche Bezahlung wie ihre verbeamteten Kollegen (Berlin, 16.1.2016)

Die Lage an deutschen Schulen ist prekär: Große Klassen, Lehrermangel und Überstunden bringen die Lehrkräfte an ihre Grenzen. Der Beruf ist unter diesen Bedingungen für viele nicht attraktiv, was den Mangel an Pädagogen zusätzlich verschärft. Immer wieder treten Lehrer in den Ausstand – doch längst nicht alle dürfen das. Wer verbeamtet ist, unterliegt in Deutschland einem Streikverbot.

Aber das muss nicht so bleiben: Am Mittwoch beschäftigte sich die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) mit den Fällen von drei Lehrerinnen und einem Lehrer aus verschiedenen deutschen Bundesländern. Sie alle hatten 2009 und 2010 für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen gestreikt. Weil sie zwischen einer Stunde und drei Tagen nicht zur Arbeit kamen, wurden gegen sie Disziplinarmaßnahmen verhängt. Eine Entscheidung des EGMR wird erst in einigen Monaten erwartet.

Eine der verbeamteten Lehrerinnen ist Kerstin Wienrank. Im Juli 2009 nahm sie an einem Streik teil und verpasste deshalb vier Unterrichtsstunden. Daraufhin wurde ihr Gehalt um rund 150 Euro gekürzt. Später bekam sie zusätzlich noch eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro. Diese Strafe verfehlte ihre Wirkung nicht, wie sie gegenüber dem SWR am Mittwoch bekundete. »Es war das einzige Mal, dass ich gestreikt habe«, sagte sie demnach.

Den anderen erging es ähnlich – doch alle vier wehrten sich mit Unterstützung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gegen die Disziplinarmaßnahmen. Doch die deutschen Verwaltungsgerichte bestätigten das Streikverbot für Beamte, ebenso das Bundesverfassungsgericht.

Das oberste deutsche Gericht wies 2018 die Verfassungsbeschwerden der vier Lehrer zurück. Die Kammer betonte die Treuepflicht der Beamten gegenüber dem Staat, damit dieser jederzeit handlungsfähig bleibe. Im Gegenzug habe der Staat eine Fürsorgepflicht gegenüber Beamten, so die Argumentation. Die Anstellung erfolgt auf Lebenszeit und Beamte müssen angemessen entlohnt werden.

Die GEW hält dagegen, dass viele europäische Länder einen Beamtenstatus mit Lebenszeitprinzip und Alimentationsanspruch kennen würden. »Doch kein Land käme auf die Idee, deshalb das Streikrecht völlig unabhängig von der konkreten Funktion der Beschäftigten kategorisch auszuschließen.«

In früheren Entscheidungen hatte sich der EGMR bereits dazu geäußert. Im Jahr 2009 sah das Gericht im pauschalen Beamtenstreikverbot der Türkei einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Die EMRK erlaubt Einschränkungen der Rechte für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei und der Staatsverwaltung. Lehrer zählen allerdings nicht zu diesen Gruppen.

Die Bundesregierung argumentierte am Mittwoch, verbeamtete Lehrer hätten die Möglichkeit, um eine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis zu bitten und sich anstellen zu lassen. Dann hätten sie auch das Recht zu streiken. Die Kläger erklärten auf Frage einer Richterin, dass ihnen der Wechsel in ein Angestelltenverhältnis verwehrt worden sei.

Aus Sicht der GEW ist die formale Möglichkeit eines Wechsels nicht entscheidend. Denn faktisch bestünden große Hürden. Lehrer würden ihre Pensionsansprüche verlieren und müssten sich privat krankenversichern, erklärte GEW-Vorsitzende Maike Finnern laut SWR. Es sei auch nicht gesichert, dass man nach dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis wieder als Lehrkraft in der Schule arbeiten dürfe. Es gebe dafür keine rechtlichen Garantien.

Die Scheidung der Lehrkräfte in Angestellte und Beamte hat in der schulischen Praxis kaum Vorteile. Beide Gruppen leiden laut GEW an der hohen Belastung und unter überlangen Arbeitszeiten. Dennoch könnten sie vom Dienstherrn gegeneinander ausgespielt werden. Wo mehrheitlich verbeamtete Lehrer unterrichten, verpuffen demnach Streiks für eine bessere Eingruppierung der Angestellten. Die meisten anderen Arbeitsbedingungen seien ohnehin durch Beamtengesetze geregelt, die auch für die angestellten Lehrer gelten. Arbeitskämpfe, mit denen sie verbessert werden sollen, seien für beide Gruppen verboten.