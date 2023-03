Enttäuschung bei ATTAC

Fabian Bimmer/REUTERS Knüppelgarde räumt ein Zelt von G20-Gegnern (Hamburg, 2.7.2017)

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC ist mit einer Berufungsklage vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Hamburg gescheitert. Das teilte der deutsche Ableger am Donnerstag mit. Gegenstand der Klage, die ATTAC gemeinsam mit dem Hamburger Verein Comm e. V. eingereicht hatte, war die starke Behinderung eines Protestcamps beim G20-Gipfel in der Hansestadt im Sommer 2017. Das Verwaltungsgericht hatte die Klage gegen die Beschränkungen im Juli 2020 abgewiesen, die Richter des OVG schlossen sich der Auffassung ihrer Kollegen jetzt an.

»Wir bedauern dieses enttäuschende Urteil«, erklärte Dirk Friedrichs von ATTAC laut Mitteilung. Demokratischer Protest, zu dem auch Protestcamps und deren Infrastruktur gehören würden, müsse bei derartigen Großereignissen »uneingeschränkt möglich und vom Versammlungsrecht geschützt sein«. Die Organisation halte die Duldung »des Angriffs auf politische Grundrechte durch Stadt und Polizei Hamburg« für sehr bedenklich. Es sei der politische Wille des damaligen Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) und des polizeilichen G20-Einsatzleiters Hartmut Dudde gewesen, Camps in der gesamten Stadt zu verhindern. ATTAC werde eine Revision prüfen, so Friedrichs.

Stadt und Polizei hatten 2017 tatsächlich alles daran gesetzt, Camps für angereiste Gipfelkritiker zu verhindern. Argumentiert wurde, dass die Zeltlager und deren Infrastruktur nicht unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit stünden. ATTAC wies in seiner Mitteilung darauf hin, dass zahlreiche andere Gerichtsurteile zu Protestcamps zur gegenteiligen Auffassung gelangt sind. Nach Ansicht dieser Gerichte seien Camps inklusive der Infrastruktur sehr wohl von der Versammlungsfreiheit gedeckt, sofern angereiste Bürger ohne sie nicht an mehrtägigen Protesten teilnehmen könnten. Mit dem Camp im Altonaer Volkspark hatte ein breites Bündnis 2017 einen Ort schaffen wollen, der die Meinungsbildung und den Protest gegen den G20-Gipfel unterstützt, aber gleichzeitig auch als Unterbringung dient.