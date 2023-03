Giffey setzt auf Schwarz

Michele Tantussi/REUTERS Größere Schnittmengen: Franziska »Law and Order« Giffey auf dem Alexanderplatz (31.12.2022)

Die Chuzpe muss man haben: Als noch amtierende SPD-Landesvorsitzende und Regierende Bürgermeisterin von Berlin hat Franziska Giffey am Donnerstag per Twitter erklärt, dass sie »aus Verantwortung für unsere Stadt« eine Koalition mit der CDU anstrebt. »Ich mache das für Berlin«, schrieb Giffey, deren Landesverband bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus vom 12. Februar 18,4 Prozent der Stimmen geholt hatte. Die Sozialdemokraten waren gleichauf mit Bündnis 90/Die Grünen auf Platz zwei gelandet.

Wüsste man nicht, dass die CDU als klare Wahlsiegerin mit 28,2 Prozent vom Platz gegangen war, könnte man Giffeys Mitteilung glatt für eine Rücktrittserklärung halten: »Für einen Neuanfang darf es kein ›Weiter so‹ geben.« / »Dafür bin ich persönlich bereit, meinen Beitrag zu leisten, auch wenn das mit dem Verlust meines Amtes einhergeht.« / »Es geht aber auch um die Verantwortung für die Berliner Sozialdemokratie, die sich wieder Vertrauen zurückerarbeiten muss.«

»Große Schnittmengen« für »sozialdemokratische Politik« seien im Zuge der Sondierungsgespräche ausgelotet worden, sagte Giffey am Donnerstag im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Ihre Partei habe als Zweitplazierte den Anspruch, »auch weiter zu gestalten«. Tatsächlich bedeutet das Wahlergebnis vom 12. Februar, dass im Abgeordnetenhaus SPD und Grüne jeweils 34 Sitze haben werden. »Rot-Grün-Rot« hätte zusammengenommen eine größere Stimmenmehrheit als SPD und CDU. Doch laut Giffey seien die Übereinstimmungen bei den wichtigen Themen Wohnungsbau, Verkehr, »Innere Sicherheit« und einer funktionierenden Stadt mit der CDU »dann im Ergebnis doch größer«.

Zuvor hatte am Mittwoch abend nach jW-Redaktionsschluss der SPD-Landesvorstand offiziell bekanntgegeben, dass man Koalitionsverhandlungen mit der CDU führen will. Die Entscheidung fiel mit 25 Jastimmen gegen 12 Neinstimmen – eine alles andere als kleine Minderheit. Giffey hatte im Anschluss von »Respekt vor dem Wahlergebnis« für die CDU gesprochen und bei der Gelegenheit bereits die größeren inhaltlichen Schnittmengen mit der Bankenskandal-Partei betont. Von denen gibt es nicht wenige. So stehen Kai Wegners CDU und Franziska »Bauen, bauen, bauen« Giffey für ein »Miteinander« mit Immobilienhaien und Spekulanten ebenso wie für Aufrüstung der Polizei als Antwort auf die schwerwiegenden sozialpolitischen Probleme der Bundeshauptstadt.

Gemeinsam könne man am Bauziel von »durchschnittlich bis zu 20.000 neuen Wohnungen pro Jahr« fest­halten, lautete ein Grund der SPD-Sondierungsgruppe, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) aus einem internen Papier am Mittwoch abend online berichtete. Ein weiterer Vorteil für Giffey: Der seit Beginn der Enteignungskampagne von ihr abgelehnte Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne wird sich mit der CDU am Ruder noch leichter vom Tisch wischen lassen.

Mit der Berliner Linke komme man nicht zusammen, weil jene Partei vor einer »Zerreißprobe« stehe, heißt es laut RBB in dem SPD-Sondierungsfazit. Über die Grünen heißt es, diese hätten »erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Verabredungsfähigkeit aufkommen lassen«. Dies beträfe »Zielzahlen beim Wohnungsbau, genauso wie den Schulneubau oder auch die Fortführung des 29-Euro-Tickets« für den Nahverkehr.

Wie als Zeichen der Bescheidenheit, erklärte die SPD-Politikerin am Donnerstag gegenüber dem Deutschlandfunk übrigens ihre Bereitschaft, in dem neuen Senat »eine Aufgabe zu übernehmen«. Über den noch zu verhandelnden Koalitionsvertrag mit der CDU sollen laut Giffey die Mitglieder der Berliner SPD abstimmen. Dahinter dürfte weniger die Liebe der »Law and Order«-Politikerin für Basisdemokratie, sondern die Erwartung stecken, dass ein Delegiertenparteitag einem Pakt mit den Christdemokraten eher eine Absage erteilen würde als die Parteibasis.

Auf dem Weg dahin musste am Donnerstag nach jW-Redaktionsschluss die nächste – kleine – Hürde genommen werden. Dann sollte der CDU-Landesvorstand zusammentreten und über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD entscheiden.