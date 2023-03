Erschwerte Wiederannäherung

Amr Alfiky/REUTERS

Das verheerende Erdbeben am 6. Februar hat neben der Türkei mit Syrien einen Staat getroffen, der seit zwölf Jahren Schauplatz eines ebenso verheerenden Stellvertreterkrieges lokaler, regionaler und internationaler Akteure ist. Während die USA und die EU ihr Bestrafungsregime gegen Syrien lediglich für sechs Monate teilweise lockern, hat das Erdbeben unter den regionalen Akteuren die Pattsituation aufgebrochen. Der Besuch des ägyptischen Außenministers Samih Schukri in Damaskus bringt nicht nur zwei historische Verbündete wieder zusammen, er signalisiert auch die Wiederbegegnung zweier Regionen, die unter enormem Druck der USA, EU und NATO stehen.

Für den US-geführten Block von EU und NATO ist die Kontrolle der Schiffspassage durch den Suezkanal über das östliche Mittelmeer bis zur Straße von Gibraltar wichtig. Durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland ist auch die Kontrolle der Gasvorkommen im östlichen und südlichen Mittelmeer zwingend für die EU. Diese Dominanz versucht der Block durch die Spaltung zwischen den Staaten der Region zu erreichen. Mit dem 2020 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump initiierten »Abraham-Abkommen« arbeiten die USA auf eine »neue Normalität« zwischen Israel und den arabischen Ländern hin. Wer sich anschließt, kann mit Vorteilen rechnen, wer ablehnt, mit Problemen. Ägypten sieht sich umgarnt von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die dem Land im Rahmen der Weltklimakonferenz 2022 Finanzhilfe für den Ausbau der Wasserstoffproduktion und die Verflüssigung von Gas für Europa zugesagt hat.

Die USA dagegen drohen Kairo mit der Einschränkung der jährlichen Militärhilfe. Bisher ist Ägypten mit 1,3 Milliarden US-Dollar jährlich nach Israel der zweitgrößte Empfänger von US-Militärhilfe. Allerdings stoppten die USA im September 2022 die Auszahlung von 130 Millionen US-Dollar wegen der Menschenrechtsverletzungen in Ägypten – zehn Prozent des Geldes. Die EU-Kommission hatte in den letzten Jahren wiederholt Ägypten davor gewarnt, sich für die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga einzusetzen, weil das die Beziehungen zwischen Brüssel und Kairo belasten werde.

Dennoch näherten sich Ägypten und Syrien im militärischen Bereich weiter an. Vor der Covid-19-Pandemie wurde die Rückkehr Zehntausender syrischer Geflüchteter aus Ägypten von Kairo unterstützt. Die Außenminister beider Länder trafen sich erstmals wieder am Rande der UN-Vollversammlung in New York im September 2021. Besonderen Einfluss hatten jedoch syrische Unternehmer, die mit Beginn des Krieges 2011 ihr Geld in Niederlassungen in Ägypten anlegten. Die syrischen Investitionen stiegen im Laufe der Zeit auf rund 23 Milliarden US-Dollar und trugen zumindest auf privatwirtschaftlicher Ebene erheblich zur Annäherung beider Länder bei.

Das katastrophale Erdbeben bot Ägypten nun die Gelegenheit, mit humanitärer Hilfe für Syrien durch die Tür zu gehen, die die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Libanon und das Sultanat Oman bereits geöffnet hatten. Die Annäherung dürfte für Kairo erheblich einfacher sein, als mit der Türkei, die ebenfalls Erdbebenhilfe erhält. Die AKP-Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan fungiert bis heute als Pate der Muslimbruderschaft, die der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi mit unerbittlicher Härte verfolgt.