Wut nach Zugunglück

Louiza Vradi/REUTERS Schon am Mittwoch zogen Demostranten mit einem Protestzug vor den Regierungssitz in Athen

In Reaktion auf das bisher schwerste Zugunglück in Griechenland am späten Dienstag abend sind Eisenbahner am Donnerstag landesweit in den Streik getreten. Denn während der rechte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis bei seinem Besuch an der Unfallstelle am Mittwoch einen »tragischen menschlichen Fehler« als Ursache ausgemacht haben wollte, hatten Eisenbahner und Gewerkschafter wegen schwerer Sicherheitsmängel schon lange vor einem schweren Unfall gewarnt.

»Solange keine Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz und für den sicheren Betrieb und Verkehr der Züge getroffen werden, nehmen die Unfälle kein Ende«, hieß es bereits Anfang Februar in einer Erklärung der Gewerkschafter. Wie dieser zu entnehmen ist, waren dem Warnruf der Beschäftigten bereits mehrere Zugunfälle vorausgegangen. Nach ersten Demonstrationen am Mittwoch gegen den fahrlässigen Zustand der Bahninfrastruktur kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Ein Intercity auf dem Weg von Athen nach Thessaloniki war am späten Dienstag abend frontal mit einem entgegenkommenden Güterzug auf demselben Gleis zusammengestoßen. Laut Regierungssprecher Giannis Oikonomou waren die Züge vor der Kollision »mehrere Kilometer« auf demselben Gleis aufeinander zugefahren. Bis Donnerstag nachmittag bargen die rund 500 eingesetzten Rettungskräfte bereits 46 Leichen aus den Trümmern. Wie viele Menschen noch unter den Wrackteilen der beiden Züge vermutet werden, teilten die Behörden nicht offiziell mit. Rettungskräfte setzten die Suche weiter fort.

Der griechische Verkehrsminister Konstantinos Karamanlis hatte am Mittwoch seinen Rücktritt angekündigt. Um ein Schienennetz zu modernisieren, das »dem 21. Jahrhundert nicht angemessen« sei, habe er »jede Anstrengung« unternommen, behauptete Karamanlis in seiner Rücktrittserklärung. Nun sei es aber »unmöglich, weiterzumachen, als ob nichts passiert wäre«. Ebenfalls am Mittwoch wurde der für den Streckenabschnitt verantwortliche Bahnhofsvorsteher der Stadt Larissa festgenommen. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Die Ursachen des Unglücks seien in der 2017 von der Syriza-Regierung begonnenen Privatisierung der Eisenbahnen zu suchen, erklärte die kämpferische griechische Gewerkschaftsfront PAME in einer Mitteilung am Donnerstag. Der Vorfall sei ein »geplantes und andauerndes Verbrechen«, so die Gewerkschafter, die für Donnerstag abend nach jW-Redaktionsschluss zu einer Demonstration vor den Büros der Eisenbahngesellschaft Hellenic Train aufriefen.

Verantworten müssten sich diejenigen, die die Eisenbahninfrastruktur »verkauft haben, anstatt sie mit modernen Sicherheitssystemen auszustatten, und die griechische Eisenbahn mit wenigen Beschäftigten ohne angemessene Ausbildung, Spezialisierung und Zertifizierung zurückgelassen haben«, erklärte die PAME. Versprechungen über die Suche nach Ursachen könnten die »kriminelle Verantwortung der Regierung« für die Kollision der beiden Züge »nicht verstecken«.