Verhärtete Fronten bei G20

US-Außenminister Antony Blinken (vorn) und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow

Ohne Abschlusserklärung ist am Donnerstag in Neu-Delhi das Außenministertreffen der größten Industrie- und Schwellenländer (G20) zu Ende gegangen. Die Einigung auf ein gemeinsames Papier scheiterte – wie bereits beim Treffen der G20-Finanzminister Ende vergangener Woche – am Streit um eine Bewertung des Ukraine-Krieges. Die Außenminister Russlands und Chinas, Sergej Lawrow und Qin Gang, weigerten sich, einer Formulierung zuzustimmen, die weitgehend der westlichen Sichtweise entspricht. Der Appell des indischen Premierministers Narendra Modi verhallte ungehört, mit Blick auf die aktuelle Zunahme von Armut und Hunger in den Entwicklungsländern Trennendes zurückzustellen und sich auf gemeinsam Machbares zu konzentrieren. Die indische Regierung, die in diesem Jahr den Vorsitz der G20 innehat, konnte lediglich eine Zusammenfassung der Beratungen publizieren. Dies wird als Rückschlag für Neu-Delhis Bemühungen gewertet, im Rahmen der G20 Bedürfnisse des globalen Südens zu erfüllen und sich als Fürsprecher zu positionieren.

Neues brachte das Treffen insofern, als Lawrow – im Unterschied zum Vorjahr, als er nach einer Weile den Raum verließ – am gesamten Treffen teilnehmen konnte und zudem mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken im Vorbeigehen einige Worte wechselte. Blinken habe verlangt, Moskau solle zum Abrüstungsvertrag »New START« zurückkehren und den wegen Spionage verurteilten US-Amerikaner Paul Whelan freilassen, hieß es aus US-Regierungskreisen. Zudem habe er Spekulationen eine Abfuhr erteilt, Washington werde die Ukraine früher oder später fallenlassen. Lawrow wiederum beschwerte sich, der Westen erschwere immer noch die Ausfuhr landwirtschaftlicher Güter aus Russland und gefährde so die Übereinkunft, die seit Juli 2022 den Export ukrainischen Getreides ermögliche. Der öffentliche Beitrag Deutschlands wiederum beschränkte sich einmal mehr darauf, so zu tun, als habe es nie westliche Angriffskriege gegeben. Außenministerin Annalena Baerbock klagte vor den G20, der Ukraine-Krieg sei ein »Krieg gegen unsere Familie«.