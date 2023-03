Ein hartes Ding

Planica. Die norwegischen Skilangläufer haben erneut ihre Ausnahmeklasse unter Beweis gestellt und die Medaillen unter sich aufgeteilt. Simen Hegstad Krüger siegte bei der Weltmeisterschaft in Planica am Mittwoch über 15 Kilometer in der freien Technik vor seinen Teamkollegen Harald Østberg Amundsen, Hans Christer Holund und Johannes Høoesflot Klæbo. Für Krüger war es der zweite WM-Titel in Slowenien. Der 29jährige hatte bereits im Skiathlon triumphiert. Als bester Deutscher lief Friedrich Moch auf den achten Platz. »Es war ein ganz schön hartes Ding heute«, sagte er. »Ich bin sehr zufrieden mit Platz acht.« (dpa/jW)