Stunde der Schaumschläger

Peter Cziborra/REUTERS Dürfen sie oder dürfen sie nicht? Russischer Eishockeytrainer als »neutraler Athlet«, Beijing 2022

Weltmeisterschaften gehen in dieser Wintersportsaison nahtlos ineinander über, und in knapp einem Jahr stehen die nächsten Olympischen Sommerspiele auf dem Programm. Kein Wunder, dass die Diskussion um die Teilnahme oder Nichtteilnahme russischer und belarussischer Sportler wieder Fahrt aufgenommen hat.

Im Februar 2022, als sich russische Militäroperationen in der Ukraine abzeichneten, reagierten russische Sportler, wie man es erwarten konnte: unterschiedlich. Der Tennisspieler Andrei Rubljow schrieb beim ATP-Turnier in Dubai »No War Please« auf eine Fernsehkamera, der Turner Iwan Kuljak malte sich beim Weltcup in Doha ein Z auf seinen Anzug.

Ein Jahr später ist Rubljow einer der wenigen russischen Sportler, die überhaupt noch an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. In fast allen anderen Sportarten schlossen sich die Weltverbände den politischen Sanktionen gegen Russland an. Die Assoziationen der Tennisprofis (ATP bei den Herren, WTA bei den Damen) bleiben hingegen einer Tradition treu, wonach Sportler als Individuen und nicht als Repräsentanten ihrer Herkunftsländer behandelt werden. Der Südafrikaner Kevin Curren spielte 1983 im Halbfinale von Wimbledon, zu einer Zeit, als man aufgrund der internationalen Sanktionen gegen das Apartheidregime sonst kaum südafrikanische Sportler zu Gesicht bekam. Ironischerweise tanzte 2022 im Tennis gerade Wimbledon aus der Reihe. Dort waren russische und belarussische Spielerinnen nicht willkommen. Auch die Formel 1 folgte nicht ihren Richtlinien der Apartheidtage. Damals drehte der Südafrikaner Jody Scheckter fleißig seine Runden, bis 1985 wurde in Kyalami sogar ein Grand Prix ausgetragen. Der Grand Prix in Sotschi 2022 wurde hingegen abgesagt, und der russische Fahrer Nikita Masepin von seinem Rennstall Haas vor die Türe gesetzt.

Die aktuelle Debatte zum Ausschluss der Athleten wurde vor allem durch eine Stellungnahme des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) angefacht. In einem IOC-Schreiben vom 25. Januar hieß es, die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler bei Olympia sollte unter bestimmten Auflagen in Erwägung gezogen werden. Die Auflagen sind: Antreten unter neutraler Flagge sowie Respekt für die Olympische Charter, das heißt, »keine aktive Unterstützung des Krieges in der Ukraine«. Das IOC weiß die Vereinten Nationen auf seiner Seite, eine UN-Expertenkommission begrüßte am 1. Februar den IOC-Vorstoß unter Verweis darauf, dass kein Athlet aufgrund seiner Nationalität diskriminiert werden dürfe.

Ein Antreten unter neutraler Flagge wäre für russische Sportler ein geringes Übel, sie sind es mittlerweile gewohnt. Aufgrund der Dopingvergehen rund um die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 werden bei Sportgroßveranstaltungen seit Jahren keine russischen Flaggen gezeigt. Aber was heißt »aktive Unterstützung des Krieges in der Ukraine«? In Russland funktioniert die Sportförderung genauso wie in anderen Ländern. Eine sehr hohe Zahl an Spitzenathleten abseits der lukrativen Profisportarten ist auf die Unterstützung staatlicher Institutionen angewiesen. In Deutschland gibt es kaum Medaillenträger bei Olympischen Spielen, die nicht in irgendeiner Form mit der Bundeswehr, der Polizei oder dem Zoll in Verbindung stehen. Alles Kriegstreiber?

Doppelstandards sind, wenn es um Sanktionen geht, immer ein Problem. Man könnte es sich einfach machen und sagen, dass die Sanktionen gegen russische und belarussische Athleten heuchlerisch sind, weil noch nie ein US-Sportler nach Bombardierungen fremder Länder durch die US-Streitkräfte von einem internationalen Wettbewerb ausgeschlossen wurde. Aber bleiben wir bei kompliziert und sehen uns die Olympische Charta an, die so gerne von allen Seiten zitiert wird – kein Wunder, denn eindeutig ist hier wenig.

Die Befürworter der Sanktionen verweisen gerne auf das zweite Prinzip der Charta: »Ziel des Olympismus ist es, den Sport in den Dienst der harmonischen Entwicklung der Menschheit zu stellen, um eine friedliche Gesellschaft zu fördern, die der Wahrung der Menschenwürde verpflichtet ist.« Russische und belarussische Teams, so die Ausschlussbefürworter, würden gegen die Förderung einer friedlichen Gesellschaft verstoßen. Die Gegner der Sanktionen verweisen lieber auf das sechste Prinzip der Charta: »Jede Form von Diskriminierung eines Landes oder einer Person aufgrund von Rasse, Religion, Politik, Geschlecht oder aus sonstigen Gründen ist mit der Zugehörigkeit zur Olympischen Bewegung unvereinbar.«

Praktisch alle Stellungnahmen zum Konflikt lassen sich auf das eine oder das andere Prinzip zurückführen. So sagt die österreichische Skisprunglegende Toni Innauer, zwölf Jahre lang Skisprungexperte im ZDF, Ende Februar gegenüber der österreichischen Tageszeitung Der Standard: »Es ist einfach notwendig, dass man dem russischen Regime unsere Missbilligung auch über den Sport zeigt.« Die französische Biathlonlegende Martin Fourcade hingegen meint im norwegischen Fernsehen NRK: »Wir sollten über die Rückkehr der russischen und belarussischen Athleten nachdenken. Sie sind Sportler und sollen auf dieser Grundlage verteidigt werden.«

Neben der prinzipiellen Debatte gibt es auch eine pragmatische. Im Falle der Teilnahme russischer und belarussischer Athleten an Sportgroßereignissen droht die Ukraine mit Boykott. Bei einem Treffen am 24. Februar in Warschau deuteten Regierungsvertreter Polens, der Tschechischen Republik, der Slowakei und der baltischen Länder an, dass sie sich einem solchen anschließen würden. Ukrainische Sportler verweisen häufig darauf, dass sie nicht gegen russische Konkurrenten in einem sportlichen Wettkampf antreten könnten, solange ihre Angehörigen auf dem Schlachtfeld russischen Soldaten gegenüberstehen. Dazu kann es viele Meinungen geben, doch die Rückkehr russischer und belarussischer Athleten mit einem Exodus ukrainischer und womöglich weiterer Athleten zu bezahlen, ist alles andere als eine ideale Lösung.

Man kann das Credo vom Sport, der von der Politik zu trennen ist, bis zum Erbrechen wiederkäuen. Hier lässt sich nichts trennen, die Frage, welche Sportler an welchen Veranstaltungen unter welchen Bedingungen teilnehmen dürfen, ist eine zutiefst politische. Würden alle Beteiligten dies anerkennen, wäre wenigstens die Möglichkeit einer produktiven Debatte gegeben. Überlasst man sie den Schaumschlägern des Internationalen Olympischen Komitees und selbsternannten Moralaposteln, kommt man nirgendwo hin.