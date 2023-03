Kürzungskurs beim ORF

Heinz-Peter Bader/REUTERS In den nächsten Jahren sollen beim ORF rund 500 Stellen wegfallen

Ab 2024 wird die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich umgestellt. Medienministerin Susanne Raab von der konservativen ÖVP kündigte vergangene Woche an, statt der bisherigen ORF-Finanzierung eine Haushaltsabgabe nach deutschem und schweizerischem Vorbild einzuführen. Mit der Umstellung sind starke Kürzungen geplant: 320 Millionen Euro sollen in den nächsten drei Jahren »eingespart« werden.

Bisher wurde der ORF durch eine GIS-Gebühr finanziert, die jeder Haushalt entrichten musste, der ein Empfangsgerät hat. Das Gesetz stellt auf den Besitz von Radio- und TV-Geräten ab. Die Liberalen und vor allem die rechte FPÖ liefen schon seit langem Sturm gegen diese Finanzierung: Mehrere Gesetzesinitiativen, Petitionen und andere Maßnahmen wurden erfolglos eingebracht. Die FPÖ will die öffentliche Finanzierung für den ORF möglichst ganz abschaffen, denn auf den privaten Boulevard hat die Partei seit eh und je größeren politischen Einfluss als auf den ORF.

Im Juli 2022 brachte dann ein Gerichtsbeschluss das Ende der bisherigen Finanzierung. Der Verfassungsgerichtshof hatte die aktuelle GIS-Regelung, die Streaming von der Zahlungspflicht ausnimmt, als verfassungswidrig aufgehoben. Zum 1. Januar 2024 soll nun also die Haushaltsabgabe erhoben werden.

Der neuen Finanzierung gingen wochenlange Verhandlungen mit dem ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, selbst ein ÖVP-Mann, voraus. Auch eine Finanzierung direkt aus dem Bundesbudget stand im Raum. Die Haushaltsabgabe soll zwei Euro weniger ausmachen als die alte GIS-Gebühr. Da alle Haushalte zahlungspflichtig werden, könnte nach Berechnungen das ORF-Budget gehalten werden: 2023 lag es bei rund einer Milliarde Euro, 676 Millionen Euro davon kamen aus dem Erlös der GIS-Gebühren, der Rest aus Werbe- und anderen Einnahmen.

Dennoch pocht die Regierung jetzt auf drastische Kürzungen. Konkret soll der Sportspartenkanal Sport plus eingestellt werden. Auch das Radiosymphonieorchester RSO soll abgeschafft werden. Zusätzlich werden die Streamingportale »Flimmit« für Fernsehen und »Fidelio« für Musik nicht weiterbestehen.

Besonders aus Sport und Kultur regt sich Widerstand. Denn der Sportkanal zeigt vor allem Randsportarten, die keinen Platz im Hauptsender ORF 1 finden werden. Die Konzerte des RSO werden nicht nur im Rundfunk und Fernsehen übertragen, das Orchester bespielt zusätzlich auch mehrere Wiener Theater. Diese könnten ohne RSO Probleme haben, ihr zukünftiges Programm zu finanzieren.

Der Politik reichen diese Einsparungen aber nicht aus. So plant der ORF auch, die Stellen von 500 in den nächsten Jahren das Pensionsalter erreichenden Beschäftigten nicht nachzubesetzen. Die 300 GIS-Mitarbeiter werden wohl auch ihren Arbeitsplatz verlieren. Und weitere Kürzungen sind nicht auszuschließen. Das »Sparprogramm« soll in der in der nächsten Sitzung des Stiftungsrats am 23. März endgültig beschlossen werden. Die Mehrheit der Bevölkerung spricht sich allerdings gegen die geplante Haushaltsabgabe aus. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research lehnen es 58 Prozent der Befragten ab, dass in Zukunft alle Haushalte für die ORF-Programme zahlen sollen.

Die österreichische Bundesregierung »spart« zunehmend bei der Förderung von Medien und Presse. Durch die Kürzungen mussten bereits einige Printmedien ihre Arbeit einstellen. Auch die im Eigentum der Republik befindliche älteste noch existierende Tageszeitung der Welt wird eingestellt: Am 30. Juni wird nach 320 Jahren die letzte Ausgabe der Wiener Zeitung veröffentlicht. Zugleich schießen die Ausgaben der Ministerien für Werbung im sogenannten Boulevard in den Himmel. 2022 sollen es 54 Millionen gewesen sein. Während der Pandemie gaben die Ministerien sogar 74 Millionen Euro für Inserate aus.