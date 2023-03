Nachschlag: Nützlicher Idiot

Michaela Rihova/imago images/CTK Photo Gelobt sei die NATO: Tomas Halik (Prag, 19.1.2020)

Das zarte Pflänzchen einer Friedensbewegung regt sich, die politmoralische Betreuung im Hinterland der Front steht vor Herausforderungen. Auch die Redaktion der DLF-Kirchensendung »Tag für Tag« packt mit an. Der »sogenannte Aufstand für den Frieden« am Sonnabend in Berlin, heißt es in der Anmoderation eines Beitrages über eine Wortmeldung des tschechischen Theologen und Priesters Tomas Halik, sorge auch im Ausland für Kritik. Halik ist einer von jenen alten Fahrensleuten des Antikommunismus (»er galt dem Regime als Regimefeind«), die sich nach 1989 darauf verlegt haben, die jeweils aktuelle »westliche« Feindmarkierung zu preisen. Der Korrespondent zählt die Beschimpfungen beifällig auf: »mitschuldig am Massenmord«, wer gegen Waffenlieferungen ist; Putin ist »der Hitler unserer Zeit«; christliche Pazifisten, die an solchen Kundgebungen teilnehmen, sind »nützliche Idioten«. Adressiert war dieser Kram an die katholische Reformbewegung »Wir sind Kirche« in Deutschland, und nun ziehe das »Kreise«. Nützliche Idioten eben. (np)