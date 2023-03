An der Grenze

Die Kodirektorin der Staatlichen Kunst­halle Baden-Baden, Cagla Ilk, soll im kommenden Jahr den Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig kuratieren. So stand es am Dienstag zwischenzeitlich auf der Internetseite des Instituts für Auslandsbeziehungen zu lesen. Eine ­entsprechende Mitteilung ist für diesen Mittwoch angekündigt. Die Kuratorin und ­Architektin Ilk wurde in Istanbul geboren, sie studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin und an der Mimar-Sinan-Universität Istanbul. Seit 2020 leitet sie mit Misal Adnan Yildiz die Kunsthalle in Baden-Baden. Seit 2013 ist sie Dramaturgin und Kuratorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Sie arbeitet transdisziplinär zwischen bildender Kunst, Architektur, Sound, Theater und Performance. (dpa/jW)