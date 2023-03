Erinnerung an Wolfgang Beutin

Meine persönliche Bekanntschaft mit dem kürzlich verstorbenen Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Wolfgang Beutin geht auf einen Vortrag über »Prometheus« zurück, den ich in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf seine ­Einladung hin an der ­Universität Hamburg hielt – »Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst!«. Es war dies auch seine Haltung und der Grund seiner Orientierung auf die Klassik hin. An diesem Tag begann eine Freundschaft, die bis zuletzt angedauert hat. Wenn es Differenzen gab, waren es solche der Sache, und sie gingen nie tiefer als bis zur Frage, ob ­Lessing ein neuprotestantischer Christ war oder ein frühgeborener historischer Materialist. Für den Materialisten bin ich eingetreten.