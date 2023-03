Monster am Pult

2022 Focus Features, LLC. Verwandelt den Elfmeter: Cate Blanchett als Lydia Tár

»Tár« ist eine Provokation, ein kalkulierter Skandal. Das fängt schon damit an, dass die titelgebende Hauptfigur, die fiktive Stardirigentin Lydia Tár, unverkennbar ein reales Vorbild hat. Es geht um Marin Alsop. Die leitet seit gut 15 Jahren das Baltimore Symphony Orchestra. Sie ist damit die erste Frau, die eine solche Position in einem bedeutenden Orchester innehat. Wie Tár im Film studierte sie beim 1990 verstorbenen Leonard Bernstein, wie Tár lebt sie in einer lesbischen Beziehung mit einem Ensemblemitglied, und wie Tár zieht sie mit ihr ein Kind groß. Allerdings ist Alsop alles andere als zufrieden mit der Figur, die da nach ihrem Vorbild modelliert wurde. »Ich fühle mich als Frau, als Dirigentin und als Lesbe beleidigt«, gab sie in einem Interview mit der britischen Sunday Times zu Protokoll.

Kein Wunder. Die Tár im Film ist ein Monster. Eine egomanische, kalte Karrieristin, die Ensemblemitglieder austauscht, wenn sie Schwäche zeigen, ihre Studenten vorführt, ihre Mitarbeiter erniedrigt. Überhaupt ist das erste Drittel des Künstlerdramas unter der Regie von Todd Field ein einziger Einschüchterungsversuch – für den Zuschauer. Tár, eingeführt als Jahrhunderttalent und gespielt von Cate Blanchett, doziert in einer Interviewszene über Musik in einer unausgesetzten Reihe von Fachausdrücken und Referenzen. Wer kein Klassikenthusiast ist, wird kaum folgen können. Ein endloses Namedropping von Komponisten, Konzerthäusern, Symphonien, Dirigenten prasselt auf den Zuschauer ein. Das Adagietto, den vierten Satz von Mahlers 5. Sinfonie, das Bernstein pathetisch auf zwölf Minuten ausgedehnt habe, will sie in sieben Minuten spielen, so Tár (wie übrigens nach der Überlieferung der Meister höchstselbst auch). Das intellektuelle Publikum lacht anerkennend. So eine ist sie. Eine angriffslustige Revolutionärin am Dirigierpult.

Und eine stockkonservative noch dazu. Die Tár weist ihren Schüler, der ein modernes Stück interpretieren will, zurecht, er könne kein »Auto verkaufen, das keinen Motor habe« und rät ihm, er solle lieber Bach spielen. Einem Kollegen bescheinigt sie, ihn erwarte kein Ruhm, denn es gebe »keinen Ruhm für Roboter«, und auch für Genderversuche der Presse hat die Lesbe nur Spott übrig. Der Konzertsaal ist ein Haifischbecken. Eine hilflose Assistentin dackelt ihr hinterher oder hockt neben ihr, wenn sie in Limousinen durch New York und Berlin chauffiert wird. Auch die Tochter wird im schicken Porsche mit Lederbezug von der Schule abgeholt und in eine sterile Wohnung mit Betonwänden und Bauhausmöblierung gebracht. Kurzum, die Tár ist ein verwöhntes intellektuelles Biest. Wenn beim Espresso über Schopenhauer philosophiert wird und ihr Gesprächspartner einwendet, der habe seine Haushälterin die Treppe herunter gestoßen, entgegnet sie bloß, das sei ja wohl irrelevant für sein Werk. Einträchtiges Gelächter.

Natürlich flackern da aktuelle Themen wie Machtmissbrauch und institutioneller Rassismus auf. Am Ende ist »Tár« aber eine einzige Cate-Blanchett-Show. Es verwundert nicht, dass kolportiert wurde, Regisseur Field habe darauf bestanden, den Film mit ihr zu drehen – oder gar nicht. Es gibt keine einzige Szene, in der sie nicht im Mittelpunkt steht. Vermutlich entfallen neun Zehntel des gesprochenen Textes allein auf sie. Mehr noch: Alles, was in »Tár« geschieht, dient allein der Charakterisierung dieser einen Figur, der Inszenierung dieser einen Schauspielerin. Und ja, natürlich, Cate Blanchett verwandelt den Elfmeter. Sie fuchtelt mit dem Taktstock, als bemale sie im Rausch eine Leinwand, lässt in ihren Augen die Tränen aufsteigen, als habe sie gerade von ihrem eigenen Tod erfahren und gibt die Narzisstin mit einer vollendeten Arroganz, so als ekle sie die ganze primitive Welt um sie herum nur an. In V-Kragen-Pullover und Männerhemd eignet sie sich den Gestus und die Mimik der Mächtigen an. All das Breitbeinige, Ausgreifende, Raumbesetzende.

Und dann, wie soll es anders sein, bekommt die Fassade kleine Risse. Ausgerechnet fremdartige Geräusche sind es, ein Hämmern in der Nacht, ein Pochen im Hausflur, die sie aus dem Takt bringen. Bis zu dieser Wende sind aber bereits knapp zwei Stunden Filmspielzeit vergangen. Eine echte Entwicklung, eine Pointe, eine Auflösung gar erwartet den Zuschauer nicht. Wer ins Kino geht, um »Tár« zu sehen, der rechne nicht damit, mehr zu bekommen als Tár. Aber eben auch nicht weniger als das. Ein intensives, facettenreich ausgearbeitetes Porträt einer Frau, die sich bis ganz nach oben durchgekämpft hat und dafür vielleicht ihre Seele hat opfern müssen, wenn sie denn je eine hatte. Für den Oscar als bester Film, für den »Tár« nominiert ist, ist das Drama damit vermutlich zu sperrig. An Cate Blanchett als bester Hauptdarstellerin dürfte aber nur schwer vorbeizukommen sein.