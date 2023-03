Überall nur Verlierer

Florian Boillot Gegen Hungerlöhne und miese Arbeitsbedingungen: 200 Kuriere forderten am Dienstag abend vor der Zentrale von Lieferando in Berlin einen Tarifvertrag

Der niederländische Essenslieferdienst Just Eat Takeaway (JET) schreibt weiter tiefrote Zahlen. Das geht aus dem Jahresbericht 2022 hervor, den der Konzern am Mittwoch in Amsterdam veröffentlichte. Zwar stieg der Umsatz um vier Prozent, aber laut Nachrichtenagentur ANP steht unter dem Strich trotzdem ein Verlust von 5,7 Milliarden Euro. In Deutschland und Österreich ist die Aktiengesellschaft JET mit ihrer Tochter Lieferando am Markt, in der Schweiz mit Just Eat.

Der Verlust geht zuerst einmal auf Zukäufe der vergangenen Jahre zurück. Zunächst fusionierte die niederländische Firma Takeaway mit Just Eat, dann übernahm sie den US-Konkurrenten Grubhub. Diese Deals sind mittlerweile »auf dem Papier Milliarden Euro weniger wert«, so ANP. Das sei zum Teil auf konjunkturellen Gegenwind und höhere Zinsen zurückzuführen, so hieß es vom JET-Konzern. An der Börse in Amsterdam fiel die Aktie am Mittwoch zeitweise um 9,57 Prozent auf 18,72 Euro.

CEO Jitse Groen verbreitete dennoch grenzenlosen Optimismus. »Im Jahr 2022 bestand unsere Priorität darin, die Rentabilität zu steigern und unser Geschäft zu stärken«, wurde er am Mittwoch in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Immerhin weise das bereinigte Ergebnis (vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) ein Plus von 19 Millionen Euro auf – nach einem Minus von 350 Millionen Euro im Vorjahr. »In unserem Bestreben, ein hochprofitables Lebensmittelliefergeschäft aufzubauen, sind wir fest auf Kurs«, beruhigte Unternehmensgründer Groen die Aktionäre, zu denen die Schweizer Bank UBS und die Investmentgesellschaft Blackrock gehören. Für 2023 erwartet Groen einen bereinigten Gewinn von 225 Millionen Euro.

Der Umsatz stieg 2022 auf 5,6 Milliarden Euro. Insgesamt nahm die Firma JET weltweit 984 Millionen Bestellungen auf. Laut dem Financieele Dagblad (FD) vom Mittwoch war Nordeuropa einschließlich BRD und Niederlande die profitabelste Region. Dort betrug das Ergebnis 313 Millionen Euro. Den größten Zuwachs verzeichnete der Konzern in Großbritannien und Irland, wo er ebenfalls schwarze Zahlen schrieb. In den USA profitierte das Unternehmen von einem günstigen Wechselkurs. Sorgenkinder sind Spanien und Frankreich. Außerdem blieben Australien und Neuseeland hinter den Erwartungen zurück.

Im letzten Quartal 2022 übrigens war die Zahl der Bestellungen geringer als ein Jahr zuvor. Während der Coronapandemie mit ihren Lockdowns bestellten deutlich mehr Menschen ihr Essen online. Nun sind die Restaurants seit einiger Zeit wieder sicher, und die Goldgräberzeit an der Amstel ist vorbei. Das FD berichtete am Mittwoch, dass die Gesellschaft Grubhub nach nur einem Jahr bereits wieder verkauft werden soll.

Die JET-Aktiengesellschaft erhöht die Gewinnmarge, indem sie von den Restaurants, die mit dem Lieferdienst zusammenarbeiten, immer höhere Provisionen verlangt. Stand Ende Juni 2022 zahlen Gastronomen 13 Prozent des Bestellwerts, wenn sie die Bestellung über Lieferando entgegennehmen, aber selbst ausliefern. Wer auch noch einen »Rider« von Lieferando benötigt, muss 30 Prozent berappen. Damit könne eine Gaststätte nicht existieren, klagte etwa wiederholt die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges. »Wer ein Geschäft in guter Lage und mit Stammkunden hat, sollte immer versuchen, den Abholservice selbst anzubieten«, empfahl sie vor einiger Zeit im Tagesspiegel. Während der Pandemie blieb den Restaurants aber kaum etwas anderes übrig, als sich in die Abhängigkeit des Monopolisten zu begeben.

Eine weitere, gerne genutzte Möglichkeit der Gewinnsteigerung: Hungerlöhne und unverschämte Arbeitsbedingungen. Am Dienstag demonstrierten deshalb rund 200 »Rider« vor der Lieferando-Zentrale in Berlin-Kreuzberg, wie DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell auf Twitter mitteilte. Ihre Forderung: ein Tarifvertrag mit einem Stundenlohn von mindestens 15 Euro.