Linke-Politikerin: Reallöhne erneut gesunken, gezielte Entlastungen sind nötig

IMAGO/Funke Foto Services

Susanne Ferschl, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, kommentierte in einer Pressemitteilung die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Reallöhne im Jahr 2022:

Die Reallöhne sind 2022 mit einem dicken Minus von 3,1 Prozent im dritten Jahr in Folge gesunken. Das unterstreicht die Berechtigung der aktuellen Streiks im öffentlichen Dienst und verdeutlicht, dass dringend Maßnahmen zur Steigerung der Tarifbindung und zielgerichtete Entlastungen für die Bevölkerung in der anhaltenden Krise notwendig sind.

Zwar sind die Nominallöhne im Jahr 2022 im Schnitt um 3,5 Prozent gestiegen, doch die hohe Inflation von 6,9 Prozent frisst diese Steigerungen mehr als komplett auf. Das verdeutlicht, dass das Angebot von Bund und Kommunen in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von einer Lohnerhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten nicht ausreicht, um die Verluste bei der Kaufkraft aufzufangen und zeitgleich einen Ausgleich für die gestiegene Arbeitsbelastung in vielen Bereichen sicherzustellen. Die Linke steht daher solidarisch an der Seite der Streikenden und unterstützt deren Forderungen.

Eine Erhöhung der Löhne ist aber auch in vielen anderen Arbeitsbereichen nötig, um insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen zu entlasten. Eine Schlüsselfunktion nimmt hierbei die Steigerung der Tarifbindung ein.

Pressemitteilung zur ersten Wanderausstellung zu Todesopfern rechter Gewalt in Niedersachsen seit 1990:

Die »Mobile Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus – für Demokratie«, die Betroffenenberatung und die Ausstiegsbegleitung Distance haben heute die Wanderausstellung »›Erinnern heißt Kämpfen!‹ – Zwischen Anerkennung und Vergessen. Todesopfer rechter Gewalt in Niedersachsen seit 1990« eröffnet. Bis zum 10. März 2023 kann die Ausstellung im Foyer des Kulturzentrums Pavillon in Hannover besichtigt werden. Danach kann sie niedersachsenweit kostenlos ausgeliehen werden.

»Die Ausstellung hat das Ziel, an die Menschen zu erinnern, die in Niedersachsen durch rechte Gewalt getötet wurden«, so Kuratorin Friederike Wansing von der Mobilen Beratung. »Darüber hinaus sollen die gesellschaftlichen Hintergründe rechter Gewalt sichtbar gemacht werden, ebenso wie der unermüdliche Einsatz für Erinnerung vor Ort«, so Wansing weiter auf der Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung. Die Ausstellung basiert auf journalistischen und antifaschistischen Recherchen sowie auf Gesprächen mit Angehörigen, Freund*innen und Initiativen vor Ort.

»Unser Sohn hatte sein ganzes Leben vor sich, ist über sieben Länder geflüchtet und dann hier ermordet worden. Rassismus war der Grund warum mein Sohn ermordet wurde«, sagt Kochar Khdir, Mutter des 15jährigen Arkan Hussein Khalaf auf der Pressekonferenz. Arkan wurde 2020 in Celle von einem Deutschen erstochen. Die Unterstützerin Behiye Uca ergänzt die Ausführungen von Khdir: »Es wurde bisher nicht anerkannt, dass Arkan aus rassistischen Gründen ermordet wurde.«

Häufig werden rechte, rassistische und antisemitische Tatmotive nicht als solche anerkannt. Niedersachsen stellt im bundesweiten Vergleich ein Schlusslicht dar, wenn es um die staatliche Anerkennung von Todesopfern rechter Gewalt geht. (…)

»Wir als Ausstellungsmacher*innen wünschen uns deshalb eine unabhängige wissenschaftliche Überprüfung der niedersächsischen Todesfälle rechter Gewalt, analog zu denen in Brandenburg und Thüringen«, fordert Friederike Wansing.

Weiterführende Informationen zur Ausstellung erhalten Sie auf der Webseite www.erinnern-heisst-kaempfen-nds.de