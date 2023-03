»Raffelhüschen geht es um die Unternehmer«

Gregor Fischer/dpa Gefällt sich in der Rolle des Wirtschaftswissenschaftlers: Bernd Raffelhüschen an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (5.11.2019)

Bernd Raffelhüschen, Lobbyist für die kapitalnahe »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft«, hat stets Ideen, Geringverdienende zu schröpfen: Kürzlich propagierte er als sogenannter Rentenexperte das Arbeiten bis 69 Jahre, aktuell noch höhere Zuzahlungen von Kassenpatientinnen und -patienten. Was ist sein Ansinnen?

Gesetzlich Krankenversicherte sollten bis zu 2.000 Euro Selbstbeteiligung pro Jahr zahlen, fordert er. Für die Behandlung der Unfallfolgen solle selbst aufkommen, wer »selbstgewählte Risiken« eingehe, wie Skifahren etwa. Raucherinnnen und Raucher sollten sich an Folgekosten von Behandlungen stärker beteiligen. Was absurd ist! Wer will im Fall einer Arbeiterin einer Chemiefabrik, die an einer stark befahrenen Straße wohnt, beurteilen: Hat sie Lungenkrebs vom Rauchen, wegen ihres Arbeitsplatzes oder aufgrund des Einatmens von Feinstaub?

Raffelhüschen will gesellschaftliche Solidarität auflösen, sogenannte Eigenverantwortung fördern. Das Individuum soll das Risiko zu erkranken selbst tragen. Politökonomisch strebt er Privatisierung an. Er ließ, übrigens zuerst über Bild, publizieren: Aufgrund eines Kassendefizits von 17 Milliarden Euro werde es eine Kostenexplosion geben. Zögen wir jetzt nicht die Notbremse, stiegen die Beiträge weiter an. Eigentlich geht es ihm um die Arbeitgeber, deren Lohnnebenkosten zu hoch seien. Zugleich versucht er, mit solchen Argumenten die Bevölkerung zu bedienen, die auch keine höheren Beiträge will.

Hat der seit Jahrzehnten für Versicherungskonzerne aktive Lobbyist neue Argumente anzubieten?

Er argumentiert, dass der Sozialstaat zu teuer werde, will bei der Renten- und der Sozialversicherung sparen. Das ist sozusagen Standard bei bürgerlichen Ökonomen. Wenig überrascht auch der vermeintlich soziale Anstrich: Für Geringverdiener müsse der Staat einspringen; wobei er den ganzen bürokratischen Kontroll- und Repressionsapparat ins Spiel bringt. Betreffenden Kranken würde dies viel Kompetenz abverlangen, entsprechende Formulare auszufüllen.

Und was fordern Sie?

Aus unserer Sicht müssen die Krankenkassen auf breitere Grundlage gestellt werden. Die Solidarität muss mit einer »Bürger*innenversicherung« gestärkt werden. Der Reichtum, den es in unserer Gesellschaft gibt, muss stärker für die Krankenversicherung herangezogen werden. Die Beitragsbemessungsgrenze, die momentan bei 4.987,50 Euro pro Monat brutto liegt, gilt es abzuschaffen, zumal durch diese Besserverdienende bevorzugt werden: Wer knapp 5.000 Euro monatlich verdient, zahlt den vollen Beitrag; bei 10.000 Euro Einkommen wird nur noch auf die Hälfte Beitrag erhoben. Würde man zudem die Vollversicherung bei privaten Kassen abschaffen, wäre die Versicherungspflichtgrenze von 5.500 Euro brutto im Monat überflüssig. Alle Einkommen und Einkommensarten könnten für den Beitrag herangezogen werden, auch Kapital- und Mieteinkünfte. Das würde die Beitragszahlenden entlasten, die Beitragssätze senken.

Blätter wie der Spiegel fragen den VDÄÄ* wohl seltener für eine Stellungnahme an als den Lobbyisten Raffelhüschen, oder?

Nie. Bürgerliche Presseorgane wollen nicht, dass der Sozialstaat »ausufert«. Sie spielen ihre systemerhaltende Rolle in der kapitalistischen Gesellschaft. Man könnte genauso fragen: Weshalb hat eine demokratisierte Produktionsweise keine Chance? Raffelhüschens Privatisierungsansinnen passen eben ins Weltbild. Abgesehen von ganz fetten Skandalen, wo Ausbeutung zu offensichtlich wird, haben diese Medien inzwischen mit Aufklärung wenig tun.

Lenkt dieser Mann nicht auch von der »Reformpolitik« des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach ab?

In der Tat wäre es sinnvoller, sich auf reale Politikvorhaben zu fokussieren. Lauterbach will den Etat der Krankenhäuser nicht erhöhen, seine Reform wird deren Anzahl reduzieren. Er wird die Erlöse von Fallpauschalen um 20 bzw. 40 Prozent absenken; die entsprechende Summe als Vorhaltepauschale für die Kliniken zahlen. Sie ist immer noch von der Menge der Patienten abhängig. Von wegen »Ende der Ökonomisierung«!