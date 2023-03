Der Pate gewinnt

Ben Curtis/AP Die Proteste gegen die Wahlkommission ließen nicht lange auf sich warten (Abuja, 28.2.2023)

Nun hat es Peter Obi von der kleinen Labour-Partei entgegen allen Voraussagen doch nicht geschafft, Präsident Nigerias zu werden. Nach offiziellen Angaben vom Mittwoch ist der Sieger der Wahlen vom Wochenende der 70jährige Bola Tinubu, der »Godfather of Lagos« des regierenden All Progressives Congress (APC). Die »unabhängige nigerianische Wahlkommission« INEC zählte für ihn knapp 8,8 Millionen Stimmen, Atiku Abubakar von der größten Oppositionspartei People’s Democratic Party (PDP) schaffte es auch im sechsten Anlauf nicht. Er erreichte mit knapp sieben Millionen Stimmen den zweiten Platz.

Obi schaffte es zwar, Tinubu in »seinem« Bundesstaat Lagos zu schlagen und erreichte auch die Mehrheit in der Hauptstadt Abuja. Aber mit 6,1 Millionen Stimmen reichte es nur für Platz drei, auch wenn vor allem die jungen Menschen für eine kurze Zeit Hoffnung gehegt hatten – zwei Drittel der insgesamt fast 220 Millionen Nigerianer sind unter 30 Jahre alt. Dennoch verpasste Labour den beiden dominierenden Parteien einen kleinen Schock, denn sie erreichte Sitze im nach US-Vorbild zweigeteilten Parlament: Im 109köpfigen Senat gewann der APC 14 Sitze hinzu, die PDP sicherte sich sieben und die Labour-Partei bekommt vier. Wer die 360 Mitglieder des »Repräsentantenhauses« werden, ist noch unklar, die Stimmen werden noch ausgezählt.

Das Onlineportal The Africa Report machte den Zeitfaktor für das Scheitern des Hoffnungsträgers Obi geltend. Als ehemaliger Vizepräsidentschaftskandidat der PDP hatte er zu spät die Partei gewechselt: drei Tage bevor Abubakar gekürt wurde. Als Labour-Kandidat sei ihm bis zum Ende der Registrierung am 31. August zu wenig Zeit geblieben, die Jugend zu mobilisieren. Die US-Zeitschrift Foreign Policy (FP) führt Obis Scheitern auf die konfessionellen Verhältnisse im Land zurück: Nigeria ist die größte gemischt muslimisch-christliche Nation der Welt, wobei sich die muslimische Bevölkerung im Norden des Landes konzentriert, während der Süden mehrheitlich christlich ist. Da half es dem Christen Obi auch nicht, dass sich die großen Kirchen gegen das islamische Programm Tinubus ausgesprochen hatten. Außerdem: Die drei Kandidaten repräsentieren die drei größten ethnischen Gruppen Haussa-Fulani, Yoruba und Igbo. Das Wahlergebnis bilde auch das Stärkeverhältnis der Ethnien ab, stellte FP fest, als Angehöriger der Igbos habe Obi eine historische Chance gehabt. Doch letztlich gab wohl die laut Berichten historisch niedrige Wahlbeteiligung von 29 Prozent den Ausschlag.

Der frühere Präsident Olusegun Obasanjo behauptete, die Wahlergebnisse seien gefälscht, was prompt von Tinubu zurückgewiesen wurde. Wahlbeobachter der EU hatten »fehlende Transparenz« bemängelt. Bei der diesjährigen Abstimmung wurden erstmals neue Technologien eingesetzt, darunter biometrische Daten zur Überprüfung der Identität der Wähler und Liveuploads der Ergebnisse auf einer öffentlichen Webseite. Man hatte Mühe mit der schlechten Internetverbindung, aber auch mit der unausgereiften Planung der INEC. Zu den Wahlen selbst wird berichtet, dass Stimmzettel verspätet eintrafen und beschlagnahmt wurden, Wähler schikaniert, sogar Wahlbüros niedergebrannt wurden.

Es liegt Spannung in der Luft. Wie der US-Sender CNN meldete, verlangten die drei größten Oppositionsparteien PDP, Labour und African Democatic Congress auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, die Wahl mit einem neuen INEC-Vorsitzenden zu wiederholen. Am Montag hatten sie das nationale Auszählungszentrum in Abuja unter Protest verlassen. The Punch meldete, dass im nördlichen Bundesstaat Kaduna den politischen Parteien – Gewinnern wie Verlierern – verboten wurde, zu feiern oder zu protestieren. Für den überwiegenden Teil der Bevölkerung dürfte sich ohnehin kaum etwas ändern. 80 Millionen Einwohner leben in absoluter Armut. Mit der Wahl Tinubus ist »Business as usual« angesagt. »Pragmatisch«, wie der politische Analyst Abdul-Gafar Tobi Oshodi von der Lagos State University im vergangenen August den geopolitischen Balanceakt Nigerias zwischen den USA und China beschrieb.