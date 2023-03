Deportation mit Lastwagen

Ralph Tedy Erol/REUTERS Haiti: Warten, um einen Pass für die Ausreise zu beantragen (Port-au-Prince, 17.2.2022)

Abschottung im Donald-Trump-Stil: Auf der zweitgrößten Karibikinsel Hispaniola verschärfen zunehmende Massenabschiebungen aus der Dominikanischen Republik die Krise im Nachbarland Haiti. Das ärmste Land der Region wird seit dem Mord an Präsident Jovenel Moïse im Jahr 2021 durch Unruhen und eine starke Zunahme der Bandengewalt erschüttert. Hinzu kommt ein erneuter Choleraausbruch, der in den vergangenen Monaten Hunderte Menschenleben forderte. Trotz der humanitären Krise kündigte der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, am Montag (Ortszeit) neue Maßnahmen gegen haitianische Migrierende an.

In einer Rede vor der Nationalversammlung zum 179. Jahrestag der Unabhängigkeit seines Landes von Haiti hob Abinader hervor, dass im vergangenen Jahr bereits 171.000 von ihm als »illegale Migranten« bezeichnete Menschen »zurückgeführt« worden seien. Allein im Januar dieses Jahres hat sich diese Zahl nach Angaben der haitianischen Unterstützungsgruppe für Geflüchtete und Rückkehrer (GARR) um rund 27.000 neue Deportationen erhöht. Darunter waren auch 245 schwangere Frauen und über 2.500 Minderjährige, so der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur. »Es ist, als ob in der Dominikanischen Republik Jagd auf Haitianer stattfindet. Tag und Nacht sehen wir in Port-au-Prince Lastwagen, die Hunderte abladen. Sie kommen mit leeren Händen an, weil sie keine Zeit hatten, ihr Gepäck mitzunehmen«, beklagte GARR-Sprecher Sam Guillaume. Er warf Politikern, Polizei und Behörden des Nachbarlandes Rassismus vor. Manchmal würden sogar Dominikaner inhaftiert, »weil sie schwarze Haut und lockiges Haar wie Haitianer haben«, sagte Guillaume. »Wir brauchen dringend die Hilfe der internationalen Gemeinschaft, um dieser Situation entgegenzuwirken«, forderte er. Laut GARR haben beide Länder eine Vereinbarung über den Rückführungsmechanismus unter voller Wahrung der Rechte der Haitianer unterzeichnet, die jedoch nicht eingehalten werde.

Auch Präsident Abinader warf der »internationalen Gemeinschaft« Versagen vor. »Nie zuvor war die Lage in unserem Nachbarland so dramatisch. Haiti ist heute ein krisengeschütteltes Land, mit einem kollabierten Staat und einer internationalen Gemeinschaft, die nicht handelt«, sagte er am Montag und wies auf die Herausforderungen der haitianischen Krise für sein Land hin. »Es gibt keine dominikanische Lösung für die Probleme Haitis und wird sie auch nicht geben; die Probleme Haitis müssen dort gelöst werden, und zwar durch eine Formel der geteilten Mitverantwortung, die die Haitianer nicht ausschließt, die aber das Engagement derjenigen garantiert, die am meisten tun sollten und können, nämlich der am weitesten entwickelten Länder«, erklärte Abinader.

Damit rechtfertigte er allerdings auch die eigenen restriktiven Maßnahmen. Neben den Abschiebungen lässt seine Regierung – wie die USA an der Grenze zu Mexiko – zur Abschottung von dem armen Nachbarn auf 164 Kilometern einen großen Grenzzaun errichten. Das erste 54 Kilometer lange Teilstück soll bis Mai fertiggestellt sein. Zur Überwachung werde die Armee außerdem mit neuen gepanzerten Fahrzeugen, zusätzlichen Hubschraubern und Flugzeugen ausgestattet, berichtete das dominikanische Onlineportal Diario Libre. Noch nie habe eine Regierung »so viel für den Schutz der Grenze getan und eine so entschlossene Migrationspolitik betrieben«, rühmte sich Abinader und forderte von allen Parteien und Organisationen die Beteiligung an einem »nationalen Pakt zur Lösung der Haitianerfrage«.

William Charpentier vom »Nationalen Bündnis für Migration und Flüchtlinge« kritisiert das mit dem Hinweis, dass der höhere Lebensstandard in der Dominikanischen Republik auch von Haitianern mit erarbeitet wird. Im 20. Jahrhundert wurden Zehntausende als Erntehelfer angeworben. Heute ist ein Heer haitianischer Arbeiter als Tagelöhner auf dem Bau, in der Landwirtschaft und im Tourismus beschäftigt. Es leben etwa eine halbe Million Haitianer im Nachbarland, viele ohne Papiere, da Aufenthaltserlaubnisse nicht verlängert werden. Sie führen mit ihren Familien ein Leben in ständiger Angst vor der Abschiebung.