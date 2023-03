Im Stich gelassen

Mohammed Mohammed/Xinhua/imago 4,5 Millionen Jemeniten sind auf der Flucht im eigenen Land: Vertriebene in einem Lager bei Sanaa (1.1.2023)

Eindringlich hatten 53 internationale und jemenitische NGOs sowie Hilfsorganisationen vor der am Montag abgehaltenen Geberkonferenz für den Jemen um mehr finanzielle Hilfen gebeten: Die Wirtschaft befinde sich in permanentem Niedergang, die Infrastruktur sei in zunehmendem Maß zerstört und immer mehr Jemeniten wegen steigender Preise unter anderem für Nahrungsmittel auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Die unterzeichnenden Organisationen verweisen auf die nachhaltigen Konsequenzen mangelnder Bildungsmöglichkeiten – 2022 konnten etwa 280.000 jemenitische Kinder keine Schule besuchen und 8,5 Millionen waren auf Hilfe angewiesen, um schulische Bildung zu erlangen. Auch die Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt sowie die Verheiratung von Kindern seien Anlass zu größter Sorge. Alarmierend sei zudem, dass etwa 42 Prozent der jemenitischen Bevölkerung mehr als eine Stunde Fahrt in Kauf nehmen müsste, um ein Krankenhaus zu erreichen. Im Jemen ist schon seit Jahren weniger als die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen in Betrieb.

»Todesurteil«

Nur 52,5 Prozent des humanitären Bedarfs waren im Jahr 2022 gedeckt, so der eindringliche Appell weiter. Für die Bereiche genderbasierte Gewalt und Kinderschutz seien sogar nur 6,2 und 6,8 Prozent der benötigten finanziellen Mittel zusammengekommen. Vertriebene leiden wegen der chronischen und sich seit Jahren verschlimmernden Unterfinanzierung humanitärer Hilfe im Jemen besonders: 4,5 Millionen Jemeniten sind auf der Flucht im eigenen Land. Heraus schafft es kaum jemand, weil die von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angeführte Kriegskoalition das Land seit 2016 auf dem See-, Land- und Luftweg blockiert. Nicht zuletzt deshalb sind im Jemen mit 21 Millionen Menschen zwei Drittel der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Erhört wurden die Organisationen indes nicht: Bei der im schweizerischen Genf abgehaltenen Geberkonferenz kamen mit 1,2 Milliarden US-Dollar weniger finanzielle Mittel zusammen denn je. Die Vereinten Nationen hatten den Bedarf auf 4,1 Milliarden US-Dollar und damit fast viermal so hoch beziffert. Schon im vergangenen Jahr war lediglich ein Drittel des damals veranschlagten Geldes zugesagt worden. UN-Generalsekretär António Guterres sprach schockiert von einem »Todesurteil«. Die Bundesregierung sagte am Montag 120 Millionen Euro zu. Das sind nur zehn Millionen mehr als im Vorjahr, als die Bundesregierung ihre bisherigen Beiträge fast halbierte. Erschwerend kommt zum jährlichen Rückgang der Hilfszusagen hinzu, dass manche Staaten – insbesondere Saudi-Arabien und die VAE – von ihr zugesagte Gelder häufig gar nicht ausgezahlt haben.

Die NGOs hatten in ihrer Erklärung nicht nur betont, dass zusätzliche Hilfen für die Versorgung der Bevölkerung dringend vonnöten sind. Auch machten sie deutlich, dass nur eine politische Lösung des Konflikts das Leid nachhaltig mildern kann. Auch eine neuerliche Waffenruhe, wie sie zwischen April und Oktober vergangenen Jahres geherrscht hatte, reiche nicht aus. Es müsse endlich der Wille für eine politische Lösung entstehen. Damit legen die Hilfsorganisationen ihren Finger nicht zuletzt in die Wunde einer völlig verfehlten, von den westlichen Industrienationen betriebenen Politik. Deren Parteinahme für die von Teilen der »internationalen Gemeinschaft« anerkannte, aber seit über acht Jahren nicht mehr demokratisch legitimierte »Regierung« und für die Kriegskoalition und ihren Angriffskrieg torpediert eine Lösung – zumal große Teile der jemenitischen Bevölkerung die Ansarollah (»Huthis«) unterstützen. Die Ansarollah hatten 2014 infolge erheblicher Antiregierungsproteste den Norden des Landes inklusive der Hauptstadt Sanaa erobert und stellen dort seither die De-facto-Regierung. Mit der Lieferung von Rüstungsgütern an die Kriegskoalition wird die Fortführung des Kriegs, der Blockade und damit der größten humanitären Krise unserer Zeit befördert.

Aber auch die Vereinten Nationen sind alles andere als ein überparteilicher Vermittler. Das zeigte sich schon kurz nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen den Jemen am 26. März 2015: Knapp drei Wochen später schufen die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats bei Enthaltung Russlands mit der Resolution 2216 im nachhinein eine vermeintlich legale Grundlage für die Intervention. Die Resolution machte sich die Position der Kriegskoalition zu eigen, indem sie die Ansarollah faktisch zur bedingungslosen Kapitulation aufforderte. Außerdem wurde ein einseitiges Waffenembargo gegen die Ansarollah verhängt. Der damalige UN-Sondergesandte für den Jemen, Jamal Benomar, reichte aus Protest gegen den einseitigen Beschluss seinen Rücktritt ein. Im März 2022 verschärfte der UN-Sicherheitsrat mit Resolution 2624 seine Position sogar noch einmal: Bei elf Jastimmen und vier Enthaltungen wurde das Waffenembargo gegen die Ansarollah ausgeweitet, bereits 2014 mit Resolution 2140 verhängte Maßnahmen wie Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen wurden erneuert und die Ansarollah erstmals als »terroristische Vereinigung« bezeichnet. Dies wirkt sich negativ auf die humanitäre Versorgung der in Gebieten unter Kontrolle der Ansarollah lebenden Bevölkerung aus.

Waffenlieferungen

Die meisten der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats unterstützen die Kriegskoalition gegen den Jemen – unterschiedlich offen. Mit Waffenlieferungen in großem Stil, politischer und diplomatischer Rückendeckung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereinten Nationen, logistischer Unterstützung wie der Betankung von Kampfflugzeugen und durch die Bereitstellung von Geheimdienstinformationen. Die USA und Großbritannien, die die illegale Intervention im Jemen von Anfang an lautstark begrüßten, haben gar Soldaten im Jemen stationiert und bilden saudi-arabische Truppen aus. Auch Frankreich soll direkt in das Kriegsgeschehen eingreifen: Glaubwürdige Berichte besagen, dass auch Paris militärische Spezialkräfte an der Seite der VAE ins Land geschickt hat – was das französische Verteidigungsministerium allerdings dementiert.