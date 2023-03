Regierung stutzt Justiz

AMIR COHEN/REUTERS Vorgehen mit Blendgranaten und Pferden (Tel Aviv, 1.3.2023)

Wenn ein Minister mit Blick auf zivile Proteste von »Meuterei« spricht, sagt das einiges über sein Demokratie­verständnis aus. Der Staatsbürger wird als Teil einer Kommandostruktur gesehen, das Gemeinwesen militarisiert. Israels ultrarechter Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, ließ diesem seinen Wort dann auch Taten folgen. Wie von ihm am Mittwoch angekündigt, ging die Polizei hart gegen Demonstranten vor.

Auch an diesem Tag war es wieder landesweit zu Aktionen gegen den von der Regierung unter Benjamin Netanjahu ins Werk gesetzten Umbau der israelischen Justiz gekommen. Tausende Menschen gingen am »Tag der Störung« auf die Straße. Eine Gruppe aus Reservisten und Soldaten besetzte der israelischen Zeitung Haaretz zufolge die Hauptstraße zwischen Jerusalem und Tel Aviv. »Dutzende ehemaliger hoher Sicherheitsbeamter, darunter Expremier Ehud Barak«, veröffentlichten einen Brief, in dem sie Präsident Isaac Herzog aufforderten, »die Regierung nicht zu unterstützen«, berichtete The Times of Israel. Die Knesset billigte derweil in einer ersten Lesung den Gesetzentwurf.

Wird das Gesetz rechtskräftig, kann das Parlament Urteile des Obersten Gerichtshofs mit einfacher Mehrheit aufheben. Bislang war dazu eine Dreiviertelmehrheit nötig. Zudem sollen Politiker größeren Einfluss bei der Ernennung von Richtern erhalten. Auch die Möglichkeiten für eine Amtsent­hebung des Regierungschefs werden eingeschränkt. Letzteres hat einen besonderen Geschmack, da gegen Netanjahu schon länger Ermittlungen wegen Korruption im Gange sind. Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara äußerte dazu, die Reform schaffe ein »schwarzes Loch«, weil jegliche juristische Aufsicht dann verhindert wäre.

Die Justizreform bedeutet aber mehr als bloß eine Attacke auf die Gewaltenteilung. In den vergangenen Jahrzehnten war der Oberste Gerichtshof immer wieder gegen Unternehmungen der zumeist rechtsgerichteten Regierungen eingeschritten. Zuletzt hatte er im Juni 2020 die Enteignung von palästinensischen Landbesitzern im Westjordanland für verfassungswidrig erklärt. Mit ihrer Justizreform baut die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes einer möglichen Blockade ihrer Agenda vor.