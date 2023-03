Trümmerfeld

Tzekas Leonidas/ZUMA Wire/imago

Mindestens 36 Menschen sind am Dienstag abend beim Frontalzusammenstoß eines Personen- und eines Güterzugs in Griechenland ums Leben gekommen. Es handele sich um das schlimmste Zugunglück in der Geschichte des Landes, teilte die Eisenbahnergewerkschaft mit. Medienberichten zufolge funktionierte das elektronische Leitsystem auf der Strecke nicht. Deshalb seien die jeweiligen Bahnhofsvorsteher für die korrekte Weiterleitung der Züge verantwortlich gewesen. Der Personenzug könnte demnach vom Bahnhof der Stadt Larisa aus auf die falsche Spur geschickt worden sein. (dpa/jW)