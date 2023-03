Drei Jahre Lohnraub

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Der historische Rückgang der Reallöhne in der BRD hat sich im vergangenen Jahr weiter fortgesetzt

Verschärfte Verarmung, steigende Preise. Die Reallöhne der Beschäftigten in der Bundesrepublik sind 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, glich der Anstieg der Nominallöhne um 3,5 Prozent die besonders durch die Energiepreisexplosion im vergangenen Jahr erzeugte Inflation bei weitem nicht aus. Die Wiesbadener Statistiker zogen zur Berechnung die kürzlich deutlich nach unten »korrigierte« Inflation von 6,9 Prozent zu Rate. Demnach bestand im vergangenen Jahr ein Reallohnverlust von 3,1 Prozent. Nach alter Berechnung dürfte der Lohnraub aber höher – bei 4,1 Prozent – liegen.

Die Behörde hatte den Verbraucherpreisindex zum Jahreswechsel geändert. Dabei wurde den 2022 drastisch gestiegenen Energiekosten eine geringere Rolle beigemessen. Für das vergangene Jahr konnte die Inflationsrate dadurch im Jahresdurchschnitt von 7,9 Prozent um einen Prozentpunkt heruntergerechnet werden.

Im Februar haben sich die Preise im Vorjahresvergleich dennoch, wie schon im Januar, um 8,7 Prozent verteuert, teilte das Bundesamt mit. Weiterhin wird die Entwicklung insbesondere durch die Energiepreise getrieben, die im Jahresvergleich um 19,1 Prozent stiegen. Die Kosten für Nahrungsmittel erhöhten sich im selben Zeitraum um satte 21,8 Prozent. Dadurch erlebten etwa Familien und Alleinlebende mit niedrigen Einkommen im Januar laut dem jüngsten Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung mit jeweils zehn Prozent die höchste Inflationsbelastung.

Mit einer Lohnforderung von 10,5 Prozent will die Gewerkschaft Verdi den Reallohnverlust für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst im laufenden Tarifstreit ausgleichen. Sollte die Verhandlungsrunde Ende März wie schon die Gespräche vergangene Woche ebenfalls scheitern, stehe eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik »auf der Agenda«, erklärte Verdi-Chef Frank Werneke am Mittwoch am Rande einer Gewerkschaftskundgebung in Gelsenkirchen gegenüber dpa.