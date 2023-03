Rettung nicht erwünscht

Juan Medina/REUTERS Die Herrschenden der »Festung Europa« wollen nur die, die zur Profitmaximierung beitragen. Gerettete auf einem Boot im zentralen Mittelmeer (17.8.2022)

Das Mittelmeer soll wohl Massengrab bleiben: Das von Volker Wissing (FDP) geführte Bundesverkehrsministerium will offenbar die Schiffssicherheitsverordnung so verschärfen, dass die Arbeit der Rettungsorganisationen erheblich behindert würde. Das ergaben Recherchen des ARD-Magazins »Monitor«, wie der WDR am Dienstag nach jW-Redaktionsschluss berichtete. Die Europäische Union kriminalisiere »schon seit Jahrzehnten Flucht«, erklärte Hasan Özbay von der Organisation »Seebrücke« dazu in einer Mitteilung vom Mittwoch. Erst am zurückliegenden Wochenende waren vor der kalabrischen Küste mehr als 60 Geflüchtete ertrunken, nachdem sie Schiffbruch erlitten hatten. Grund sei die von Özbay kritisierte Abschottungspolitik der EU.

Dem Entwurf aus Wissings Ressort zufolge sollen künftig auch kleinere Schiffe ab 24 Metern Länge Anforderungen für Frachtschiffe erfüllen, führte am Mittwoch die Organisation »ResQShip« per Twitter aus. Vorgesehen sei, dass Schiffe mit »politischen (…) und humanitären Aktivitäten« nicht mehr Regelungen für den Freizeitbereich unterliegen sollen. »Wenn die geplanten Änderungen in Kraft treten, würde das für NGOs hohe Kosten für Umbauten, zusätzliche Technik und andere Versicherungen bedeuten«, teilte ResQShip mit.

Stefen Seyfert vom ResQShip-Vorstand erklärte am Mittwoch gegenüber junge Welt, die geplante Änderung vergrößere »das Rettungsvakuum im Mittelmeer auf dieser tödlichen Fluchtroute«. Sollte die Verordnung wie geplant in Kraft treten, werde sie ein weiterer Baustein der Abschottung Europas sein. Die Blockade humanitärer Hilfe durch vorgeschobene Argumente sei eine »moralische Bankrotterklärung« der Bundesregierung und der EU. Seyfert verwies darauf, dass das Verkehrsministerium bereits 2019 unter dem damaligen Minister Andreas Scheuer (CSU) eine solche Änderung versucht habe und von Gerichten gestoppt worden sei. »Damals ist dieselbe Verschärfung, die jetzt geplant ist, von allen Ampelparteien scharf kritisiert worden, auch von der FDP«, sagte Seyfert.

Bereits am Dienstag hatte ein Zusammenschluss ziviler Seenotrettungs- und Beobachtungsorganisationen, dem unter anderem »Sea-Watch«, »Sea-Eye« und »Mission Lifeline« angehören, erklärt: Für die Mehrheit der Rettungsschiffe unter deutscher Flagge führe die geplante Änderung dazu, »dass sie ihre lebensrettende Arbeit einschränken oder einstellen müssen«. Letzteres gelte für das von Mission Lifeline betriebene Rettungsschiff, wie deren Gründer und Vorstandsmitglied Axel Steier laut tagesschau.de am Dienstag sagte. Das heiße für die Menschen in Seenot, »dass sie noch ein Schiff weniger haben, was sie vielleicht rettet. Das bedeutet viele, viele Tote«.

In ihrer Erklärung weist der Zusammenschluss die Behauptung des Verkehrsministeriums zurück, die Änderung der Verordnung solle die Arbeit der Organisationen nicht behindern, sondern nur die Sicherheit an Bord erhöhen. Die Verschärfung sei zur Erhöhung der Sicherheit »weder geeignet noch erforderlich«. Oliver Kulikowski von Sea-Watch wies am Mittwoch gegenüber junge Welt darauf hin, dass die Pläne des Verkehrsministeriums dem Koalitionsvertrag der Ampel widersprächen, in dem es heiße: »Die zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden.« Er hoffe, dass der kritisierte Entwurf in den jetzt anstehenden Abstimmungsprozessen noch gestoppt oder zumindest erheblich entschärft werde.