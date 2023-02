Der Kampf mit dem Dämon

By Vengo Films - https://vimeo.com/147277972, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64840025 Jon Jones

Mehr als drei Jahre sind vergangen, seitdem Jon Jones das letzte Mal in der Ultimate Fighting Championship (UFC), der bekanntesten und größten Organisation für Mixed Martial Arts (MMA), zu einem Kampf antrat. Seine Titelverteidigung im Halbschwergewicht gegen Dominick Reyes fand im Februar 2020 und damit noch vor den weltweiten Coronamaßnahmen statt. Lang, lang ist es her.

Am kommenden Sonnabend (Ortszeit) wird nun der vielleicht beste MMA-Athlet aller Zeiten in Las Vegas gegen Ciryl Gane in den achteckigen Käfig zurückkehren. Auf dem Spiel steht dabei nichts weniger als die Krone im Schwergewicht. Bereits einige Jahre zuvor, im Sommer 2020, hatte Jones angekündigt, den Titel im Halbschwergewicht abgeben und zukünftig in einer Gewichtsklasse höher sein Glück versuchen zu wollen.

Bis zu dem nun anstehenden Debüt im Schwergewicht war es aber offensichtlich ein langer Weg. Immer wieder gab es Gerüchte um mögliche Duelle mit Stipe Miocic oder Francis Ngannou, beide ehemalige Champions. Zustandegekommen ist keines davon. Das hatte mitunter finanzielle Gründe. Jones ist zudem ein recht komplizierter Charakter und hatte zwischenzeitlich wiederholt Ärger mit dem Gesetz. Denn so talentiert er als Sportler ist, so umstritten ist er abseits des Octagon.

»Der Typ hat mit seinen Dämonen zu kämpfen, mit vielen Dämonen«, sagte UFC-Chef Dana White anlässlich der Verhaftung von Jones im September 2021 aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Verlobten. Dem heute 35jährigen wurde unter anderem Körperverletzung und häusliche Gewalt vorgeworfen. Kurz darauf erklärte Jones auf Instagram, dem Alkohol für immer abzuschwören. Seine langjährige Trainingsstätte schmiss ihn dennoch aus ihrem Programm.

Seit seinem Debüt in der UFC im Jahre 2008 war Jones stets für einen Skandal gut. 2015 verursachte er einen Autounfall und wurde wegen Fahrerflucht verurteilt. Daraufhin musste er seinen Titel im Halbschwergewicht abgeben, eine Suspendierung folgte. Es sollte jedoch nicht das einzige Mal bleiben, dass Jones ein Titel von der UFC aberkannt wurde. 2016 verstieß er gegen die Dopingrichtlinien und verlor abermals seinen Status als Champion. 2017 wiederholte sich das ganze (Trauer-)Spiel.

Rein sportlich betrachtet reichte bislang niemand an ihn heran. Die einzige Niederlage seiner Karriere musste Jones 2009 gegen Matt Hamill nur aufgrund einer höchst umstrittenen Disqualifikation einstecken. In seinen letzten beiden Kämpfen war Jones allerdings nicht mehr gewohnt dominant. Sowohl gegen Thiago Santos als auch Reyes gewann er nur knapp. Laut eigener Aussage habe es ihm lediglich an der nötigen Motivation gemangelt. »Die Division im Halbschwergewicht war spaßig, aber ich hatte keine Angst mehr vor meinen Gegnern«, wird ­Jones in einem ESPN-Artikel von Ende 2020 zitiert. Der Mangel an Dringlichkeit wäre in den Kämpfen sichtbar gewesen, so Jones selbstkritisch.

Im Schwergewicht sei dies nun anders. Die Kämpfer dort seien laut Jones »ziemlich einschüchternd«. Das trifft auch auf den Franzosen Gane zu. Der 32jährige ist mit einem Gewicht von 112 Kilogramm bei 193 Zentimetern Körpergröße ein echter Koloss. In seiner Paradedisziplin Thaiboxen blieb Gane vor seiner Karriere im MMA ungeschlagen. In der UFC verlor er in insgesamt zwölf Kämpfen nur einmal und musste sich dabei Exchampion Ngannou geschlagen geben. Der Kameruner wiederum verlor seinen Titel im Schwergewicht anschließend zwangsweise, da er sich mit der UFC nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte.

Daher trifft Jones nun auf Gane und nicht auf Ngannou. Jones gilt als leichter Favorit und will natürlich seinen Anspruch geltend machen, der Beste aller Zeiten zu sein. »Ich will darüber keine Debatte mehr haben, wenn meine Karriere vorbei ist«, sagte er. »Ich bin mit weitem Abstand der Beste im Halbschwergewicht. Und in meinem Herzen fühle ich, dass ich der beste Kämpfer in der Geschichte dieses Sports bin.«