Riecht komisch

Die »James Bond«-Romane des britischen Autors Ian Fleming sollen zum 70. Jubiläum der Buchreihe in einer Neuauflage erscheinen, in der Begriffe und Referenzen, die heutzutage als anstößig empfunden werden könnten, entfernt und geändert wurden. Das bestätigte das Unternehmen Ian Fleming Publications, das die Rechte am Werk verwaltet. Die Bücher der Neuauflage sollen zudem einen Warnhinweis enthalten. Kritik kam unter anderem von Fleming-Biograph Andrew Lycett: »Es ist niemals gut, das zu verändern, was ein Autor geschrieben hat. Das riecht nach Zensur«, schrieb er in The Independent. (dpa/jW)