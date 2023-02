Der Hunger und die Profite

Adriano Machado/REUTERS »Außergewöhnlich starke Geschäftsentwicklung«: Drohne mit Glyphosat über Sojafeld in Brasilien

Das Jahr »2022 war trotz der widrigen Rahmenbedingungen für Bayer ein sehr erfolgreiches Jahr«, hielt der scheidende Vorstandsvorsitzende Werner Baumann am Dienstag anlässlich der Bilanzpressekonferenz des Leverkusener Multis fest. Der Umsatz stieg um 8,7 Prozent auf 50,7 Milliarden Euro und das Konzernergebnis sogar von einer Milliarde auf 4,15 Milliarden Euro. Zu einem wesentlichen Teil kamen diese Zahlen gerade wegen der »widrigen Rahmenbedingungen« zustande, profitiert doch die gesamte Agrobranche von der Mangellage auf dem Nahrungsmittelsektor im Zuge des Ukraine-Kriegs. Diese führt zu einer höheren Nachfrage und entsprechend höheren Preisen. Es ist also mehr Geld im Spiel, was globalen Agrarrohstoffhändlern wie Cargill, Landmaschinenherstellern wie John Deere und eben auch Bayer nützt, weil die Landwirte mehr Pestizide und Saatgut kaufen.

Während der Umsatz der Pharmasparte »nur« um 1,1 Prozent auf 19,2 Milliarden Euro wuchs, steigerte sich der der Landwirtschaftssparte um satte 15,6 Prozent auf 25,2 Milliarden Euro. Eine »außergewöhnlich starke Geschäftsentwicklung bei ›Crop Science‹«, vermeldete der Global Player: »Preissteigerungen in allen Regionen überkompensierten dabei geringere Anbauflächen in Nordamerika sowie niedrigere Lizenzeinnahmen.« Besonders gut lief es bei den Herbiziden »durch Preissteigerungen aufgrund von Versorgungsengpässen für glyphosathaltige Produkte im Markt«.

»In einer Zeit, da die Bevölkerung hierzulande unter einer immensen Inflation ächzt, der globale Süden unter einer Nahrungsmittelkrise leidet und immer mehr Länder vor der Zahlungsunfähigkeit stehen, will der Bayer-Konzern die Dividende um 20 Prozent anheben, weil er enorme Profite eingefahren hat. Das stinkt zum Himmel«, erklärte die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG). Als Konsequenz fordert das konzernkritische Netzwerk eine Übergewinnsteuer.

So gut die Geschäftsbilanz ausfällt, so schlecht steht es um die Ökobilanz, und dazwischen besteht ein Zusammenhang: Der Topseller Glyphosat ist neben vielem anderen auch ein Topklimakiller. Der gesamte Fertigungsprozess verschlingt sehr viel Energie und sorgt auf diese Weise für einen hohen CO2-Ausstoß. Eine Betriebstemperatur von 1.500 Grad Celsius muss etwa der Ofen am US-Standort Soda Springs erreichen, um aus Phosphorit das Glyphosatvorprodukt Phosphor herauszulösen. Darum hat das Herbizid einen gehörigen Anteil an Bayers Kohlendioxidemissionen von 3,03 Millionen Tonnen im zurückliegenden Jahr. »Besonders energieintensiv ist unsere Rohstoffgewinnung einschließlich Aufbereitung und Weiterverarbeitung für die Herstellung von Pflanzenschutzmittelvorprodukten von ›Crop Science‹«, heißt es dazu etwas verklausuliert im ebenfalls am Dienstag veröffentlichten »Nachhaltigkeitsbericht«.

Und diese 3,03 Millionen Tonnen sind wohl nicht alles, denn an den 450.000 Tonnen CO2, welche die Aktiengesellschaft durch die Finanzierung von Projekten zur Wiederaufforstung und zum Waldschutz neutralisiert haben will, bestehen erhebliche Zweifel. Sie hat für einen Teil dieser Kompensationsgeschäfte nämlich Zertifikate der Firma Verra erworben, die nach Recherchen von Die Zeit und anderen Medien gar nicht von Kohlendioxideinsparungen gedeckt, sondern »ein Haufen Schrott« waren.

Andere Umweltparameter fallen nicht besser aus. So blies der Agroriese mehr ozonabbauende Substanzen, flüchtige organische Verbindungen und Staub in die Luft. In die Gewässer leitete er mehr Phosphor und mehr Schwermetalle ein. Und gefährlicher Abfall entstand ebenfalls in größeren Mengen. Für das alles und noch viel mehr will die CBG den Konzern auf der Hauptversammlung am 28. April zur Rede stellen, wie sie in einer Presseerklärung ankündigte.