Italien: »Ärzte ohne Grenzen« unterstützt Überlebende des Schiffsunglücks

Die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« kümmert sich um die Überlebenden des Schiffsunglücks vor der süditalienischen Küste. Bei dem Unglück am 26. Februar waren mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen. In einer Pressemitteilung vom Dienstag heißt es:

»Die Überlebenden sind schwer traumatisiert. Alle haben jemanden verloren«, sagt Mara Eliana Tunno, Psychologin von »Ärzte ohne Grenzen«. »Da ist ein 16 Jahre alter Junge aus Afghanistan, der seine Schwester verloren hat. Er hat sich nicht getraut, es seinen Eltern zu sagen. Seine Schwester und er hatten sich auf die Reise begeben, da sie dachten, dass sie keine Zukunft mehr in dem Land hätten.«

Insgesamt waren etwa 180 Menschen, ein großer Teil stammt aus Afghanistan, Iran und Pakistan, auf einem hölzernen Fischerboot unterwegs, das vier bis fünf Tage zuvor die Türkei verlassen hatte. Berichten zufolge stürzte die gesamte Gruppe etwa 150 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser, vermutlich nachdem das Holzboot an der Küste Ostkalabriens bei schlechtem Wetter auf einen Felsen aufgelaufen war.

Die Leiche eines Menschen wurde aufgrund der starken Strömung Dutzende Kilometer entfernt gefunden. Mindestens 20 Überlebende, darunter eine Person, die intensivmedizinisch versorgt werden muss, wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Etwa 60 Überlebende wurden in ein Aufnahmezentrum für Asylbewerber in Crotone gebracht. (…)

Während die meisten Menschen auf See nach wie vor auf der zentralen Mittelmeerroute zwischen Libyen und Italien sterben, wo das Rettungsschiff »Geo Barents« von Ärzte ohne Grenzen im Einsatz ist, haben die Teams der Organisation in den vergangenen Monaten steigende Zahlen der Menschen beobachtet, die die gefährliche Überfahrt von der Türkei nach Süditalien unternehmen.

Am 23. Februar wurde die »Geo Barents«, das Such- und Rettungsschiff von »Ärzte ohne Grenzen«, von der italienischen Regierung zu Unrecht festgesetzt und mit einer Geldstrafe belegt. Auch wenn dieser Schritt direkt gegen »Ärzte ohne Grenzen« gerichtet ist, werden die Menschen, die über das zentrale Mittelmeer fliehen, den Preis dafür zahlen, da sie ohne Hilfe zurückbleiben werden.

Der Landesverband Bayern der Linkspartei lädt für den 8. März zur Vorstellung seines gemeinsamen Wahlbündnisses nach München ein. Die bayerischen Landtagswahlen finden am 8. Oktober statt:

Die Linke Bayern hat in diesem Landtagswahlkampf ihre Listen für gleichgesinnte Parteien und parteilose Kandidierende geöffnet, um die bayerische Opposition unter einem Dach zu versammeln. Mit dabei sind die Parteien mut, vertreten durch die Vorsitzende Michaela Dietrich und Die Urbane, vertreten durch den Vorsitzenden Achim »Waseem« Seger. Darüber hinaus begrüßt Sie im Namen der parteilosen Kandidierenden Sabine Rechmann, Anwältin aus Rosenheim. Für die Linke werden die beiden Landessprecherinnen Kathrin Flach Gomez und Adelheid Rupp teilnehmen.

Das Bündnis hat sich ein gemeinsames Positionspapier gegeben, in dem die einenden Inhalte festgehalten sind. Dabei geht es uns um den gemeinsamen Kampf für Gemeinwohl, Klimagerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft, in der alle Menschen selbstbestimmt in Würde, sozialer Sicherheit und Frieden leben.

Das ganze Positionspapier wird Ihnen bei der Veranstaltung am 8. März 2023 vorgestellt. Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen.

8. März 2023 um 10.30 Uhr im Fraunhofer in München, Fraunhoferstraße 9