»Wir müssen als Linke selbstbewusst nein sagen«

picture alliance/dpa Die weltoffene Hafenstadt soll von oben zur westgebundenen erklärt werden. Elbstrand bei Oevelgönne (undatiert)

An diesem Mittwoch soll in der Hamburgischen Bürgerschaft ein interfraktioneller Antrag verabschiedet werden, mit dem die Präambel der Landesverfassung geändert werden soll. Kinderrechte, der Kampf gegen Rassismus und der Appell für ein »starkes Europa« sollen dort aufgenommen werden. Was kritisieren Sie daran?

Die bisherige Präambel der Hamburger Verfassung von 1952 ist hochaktuell. Sie verpflichtet den Stadtstaat dazu, »im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt« zu sein und »wirtschaftliche Demokratie« sowie »politische, soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung« zu verwirklichen. Sie enthält damit weitreichende Konsequenzen aus der Befreiung von Faschismus und Weltkrieg am 8. Mai 1945. Deswegen darf die Verfassung nicht verwässert oder konterkariert, sondern muss zur Leitlinie politischen Handelns gemacht werden. Zum Beispiel durch die Einführung des 8. Mai als gesetzlichen Feiertag, das Verbot von Rüstungsexporten über den Hamburger Hafen, die Sozialisierung der Krankenhäuser oder die Überwindung der Armut der 20 Prozent Kinder, die im Hartz-IV-System leben. Dafür streiten Bündnisse und Volksinitiativen, doch die Forderungen lehnen der »rot-grüne« Senat und die Initiatoren der Verfassungsänderung ab.

Was kritisieren Sie am geplanten Bezug auf die EU?

Die verfassungsmäßige Verpflichtung auf die neoliberale, militaristische, undemokratische und, nicht zuletzt, an den Außengrenzen mörderische EU widerspricht dem Grundgedanken der Verfassung. Zudem wird durch die Einfügung dieses Satzes die internationale Reichweite auf Europa beziehungsweise die EU verkürzt. Ein Schelm, wer dies im Kontext aktueller NATO-Blockpolitik sieht.

Sie stören sich auch an der in der Änderung enthaltenen Formulierung »totalitäre Ideologien« und an dem Begriff »Nationalsozialismus«. Können Sie das konkretisieren?

Die Totalitarismustheorie zielt auf eine Gleichsetzung von Faschismus und Sozialismus, von rechts und links. Sie verharmlost die faschistische Barbarei und wird vor allem antikommunistisch gebraucht, um jede antikapitalistische Bewegung zu diffamieren. Damit sollen auch die Konsequenzen aus den Jahren 1939 bis 1945 entsorgt werden.

»Nationalsozialismus« wiederum ist die demagogische Selbstbezeichnung der deutschen Faschisten. Damit sollten deren eigentliche Ziele – Rettung des Kapitalismus, Zerschlagung der Arbeiterbewegung und imperialistischer Weltkrieg bis hin zur Schoah – vertuscht und Verwirrung gestiftet werden. Angesichts heutiger Friedens- und Sozialdemagogie von AfD und Neonazis müssen wir sehr genau zwischen Propaganda und realer Politik der Rechten unterscheiden.

Was bezwecken die Antragsteller nach Ihrer Einschätzung mit der Änderung der Präambel?

Das ist ein Deal auf Initiative der CDU mit »Rot-Grün«. Erstere bekommt Verfassungsrang für ihren Antikommunismus im Gewand des Antitotalitarismus sowie die Absicherung des global angezählten EU-Neoliberalismus. Dafür bekommen SPD und Grüne einige Formulierungen gegen Diskriminierung. Diese bleiben aber im neoliberalen Rahmen komplett symbolhaft oder sind an anderer Stelle bereits positiv aufgehoben, siehe die verpflichtende »politische, soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung«.

Sie haben im Landesvorstand Ihrer Partei einen Antrag eingebracht, die Änderung abzulehnen, der aber nicht angenommen wurde. Warum konnten Sie mit Ihrer Kritik nicht durchdringen – und wie verhält sich die Fraktion?

Es besteht die Angst, mit der AfD in einen Topf geworfen zu werden. Dabei sind ein parlamentarisch verengter Blick und die Orientierung auf »Rot-Grün« nicht hilfreich, weil man sie von links mit offensiver Oppositionspolitik unter Druck setzen muss. Von der Fraktion hat nur Metin Kaya angekündigt, mit »nein« zu stimmen. Die übrigen müssen wir noch überzeugen. Wir müssen als Linke selbstbewusst nein sagen und uns mit neuem Biss an die Verwirklichung des progressiven Gehalts der Präambel machen.