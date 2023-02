Umschwenken nach Übergriff

Markus Scholz/dpa Großer Andrang: Die Ortsteilvertretung konnte am Montag im Ostseeviertel ungestört ihr Nein beschließen

In einer neuen Containerunterkunft 500 Geflüchtete unterzubringen sei »nicht unproblematisch«: Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Dienstag erklärt, dass die Universitäts- und Hansestadt zusammen mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald prüfen werde, ob mehrere kleinere Standorte nicht doch besser wären. Für wen besser, bleibt offen. Erst am Abend zuvor hatte sich die Ortsteilvertretung des Greifswalder Ostseeviertels in einem Schulgebäude gegen den nebenan geplanten Neubau einer Containerunterkunft für Geflüchtete ausgesprochen. »Wir wollen die Unterkunft nicht an diesem Standort«, sagte der Vorsitzende der Ortsteilvertretung, Uwe Liedtke (CDU), am Montag. Warum? Die Dimension und der Standort seien falsch.

Vor dem Schulgebäude wurde Stimmung gegen das Vorhaben gemacht. Dabei sei auch OB Fassbinder angegangen worden, wie die Polizeiinspektion Anklam in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Bis zu 500 Personen sollen sich vor dem Schulgebäude versammelt haben. Ein Polizeisprecher sprach gegenüber dpa von etwa 20 Teilnehmern »aus der rechten Szene«. Anders als diese Versammlung sei ein Gegenprotest mit laut Polizei rund 50 Personen offiziell angemeldet gewesen, dpa berichtete von etwa 30 Gegendemonstranten.

Die mutmaßlich beabsichtigte »Konfrontation« mit Fassbinder durch die Gegner der Containerunterkunft habe die Polizei nach eigenen Angaben »mit körperlicher Gewalt sowie durch den Einsatz des Schlagstocks gegen eine einzelne Person« unterbinden können. Aus den Reihen der nicht angemeldeten größeren Versammlung sei es zu Angriffen auf Teilnehmer der kleineren Demonstration gekommen. Die Geschehnissen erinnern an einen ähnlichen Vorfall in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg). Doch anders als Anfang des Monats geht es nun nicht um ein 500-Seelen-Dorf, sondern mit Greifswald um eine Stadt mit rund 60.000 Einwohnern.

Wie deren Oberbürgermeister Fassbinder der Versammlung am Montag abend laut dpa mitteilte, sei die Entscheidung für das benachbarte Grundstück erst im Laufe der vergangenen Woche gefallen. Zuvor hatte Landrat Michael Sack (CDU) bei den Städten nach möglichen Orten für eine neue Containerunterkunft angefragt, Greifswald hatte zwei mögliche ins Spiel gebracht. Daraufhin hatte sich der Kreis für den im Ostseeviertel entschieden, wie Stadtsprecherin Lisa Schmidt am Dienstag im Gespräch mit junge Welt erklärte.

Je nach den materiellen Bedingungen sei eine Unterkunft, zumal aus Containern konstruiert, durchaus problematisch – für die dort untergebrachten Schutzsuchenden, sagte Ulrike Seemann-Katz vom Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag im Gespräch mit jW. Schlechte Erfahrungen mit solchen Bauten nahe von Schulen gebe es jedoch keine, erklärte Seemann-Katz. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Debatte um die Unterbringung von Geflüchteten generell von Angst und Sorgen geprägt. Bei Infoterminen wie dem am Montag abend würden »rechtsextreme Stimmungsmacher« Ängste und Ressentiments schüren.

Seit Monaten schlagen Kommunen Alarm, dass sie mit der materiellen Versorgung immer neuer Geflüchteter überfordert seien. Doch zumindest finanziell liege für Kommunen keine zusätzliche Belastung vor, erklärte Seemann-Katz. Die Kostenübernahme durch das Land sei gesetzlich geregelt. Landrat Sack scheint dennoch darum bemüht zu sein, die Stimmung der Anwohnerschaft gegen die weitere Aufnahme von Geflüchteten zu lenken. »Wir bekommen ständig neue geflüchtete Menschen zugewiesen«, betonte er laut dpa-Bericht vom Dienstag. »Man vergisst uns gerade«, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf eine aus seiner Sicht fehlende Begrenzung der Flüchtlingszahlen.

»Wer von Zwang, Überforderung oder zu hohen Kosten spricht, ruft diejenigen auf den Plan, denen internationales Recht wie die Genfer Flüchtlingskonvention ebenso egal ist wie die Würde des Menschen«, entgegnet der Flüchtlingsrat in einer Stellungnahme vom 30. Januar. Mit der Frage, wie es in Greifswald zunächst weitergeht, soll sich am Donnerstag der Hauptausschuss befassen, wie Stadtsprecherin Lisa Schmidt gegenüber jW am Dienstag bestätigte.