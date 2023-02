Drohnenanschläge in Russland

Konstantin Mihalchevskiy/IMAGO/SNA Wasserausgabe auf der Krim am Dienstag

In mehreren Städten im Süden und Westen Russlands hat es am Dienstag Luftalarm gegeben. Zuvor waren unbekannte Objekte oder Drohnen geortet worden. In St. Petersburg wurde der internationale Flughafen Pulkowo für mehrere Stunden gesperrt, weil Jagdflugzeuge zur Abwehr möglicher Eindringlinge gestartet waren. Wie die Einsätze endeten, wurde nicht mitgeteilt. Auf der Krim fiel die Wasserversorgung für die 120.000 Einwohner zählende Kurstadt Jewpatoria an der Westküste aus. Nach Mitteilung der Behörden war die Hauptzuleitung nahe dem westlichen Übergang zur Krim bei Krasnoperekopsk beschädigt worden. Die Behörden vermieden direkte Vorwürfe an die Adresse der Ukraine, vermutlich, um keine Schwächen bei der Sabotageabwehr zugeben zu müssen. Weitere Einschläge gab es in Tuapse an der Schwarzmeerküste sowie in der Nordkaukasusrepublik Adygeja sowie unweit Moskau nahe einer Verdichterstation an einer Gasleitung. Bekenntnisse zur Urheberschaft dieser Angriffe gab es zunächst nicht.

Bereits am Wochenende hatten belarussische »Partisanen« erklärt, sie hätten mit einer Drohne ein russisches Aufklärungsflugzeug auf einem Flughafen bei Minsk zerstört. Der Berater von »Oppositionsführerin« Swetlana Tichanowskaja, Franek Wiacorka, schrieb auf Twitter, die beiden Täter seien bereits in Sicherheit. Zerstört wurde demnach ein Exemplar der »A-50«, der russischen Entsprechung zu den »AWACS«-Fernaufklärungsflugzeugen der NATO. Von diesen Maschinen verfügte Russland nach Angaben polnischer Medien vor dem Anschlag über nur neun Exemplare. Jedes einzelne koste umgerechnet 300 Millionen US-Dollar, schrieb die Gaseta Wyborcza am Wochenende. Von russischer Seite liegt bisher keine Stellungnahme vor, ein belarussischer Regierungsvertreter sprach laut Reuters von einer »Fakemeldung«.

Nach Angaben aus der »Volksrepublik« Donezk (VRD) wurden inzwischen im Raum Bachmut auf ukrainischer Seite die ersten »Leopard«-Panzer gesichtet. Ein Berater von VRD-Chef Denis Puschilin sagte im russischen Fernsehen, sie seien ein militärisches Ziel wie andere auch. Bis zum Ende der Schlammperiode (Ende April) sei ihr militärischer Nutzen begrenzt. Wenn die Nachricht stimmt, dürfte es sich um »Leopard«-Panzer aus der polnischen Lieferung von 14 Stück des Typs »A4« handeln. Die Ukraine hatte sie zum »Jahrestag des Kriegsbeginns« am 24. Februar erhalten.