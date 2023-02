Wut auf Einsatzkräfte

Feisal Omar/REUTERS

In der Hauptstadt Somalias haben am Dienstag zahlreiche Menschen nach dem Tod eines Rikschafahrers demonstriert. Die Fahrer und Betreiber der Taxis prangerten die Tötung ihres Kollegen durch einen Polizeibeamten an und ließen ihre Wut auch an einem gepanzerten Militärfahrzeug im Bezirk Hodan in Mogadischu aus. Die Sicherheitslage in dem vom Krieg gezeichneten Land ist katastrophal. Erst am Montag abend waren bei einem Feuergefecht unter Beamten fünf Personen getötet und weitere verletzt worden, darunter ein stellvertretender Polizeikommissar. (jW)