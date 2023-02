NATO: Ukraine wird »langfristig« Mitglied

Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa Anti-NATO-Protest in Helsinki am Dienstag

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Dienstag in Helsinki erklärt, er sehe die Ukraine »langfristig« als Mitglied des Militärbündnisses. »Die NATO-Verbündeten sind sich einig, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden wird«, sagte Stoltenberg am Dienstag in Helsinki. Dies sei jedoch »eine langfristige Perspektive«, fügte er hinzu.

Bereits im November hatten die NATO-Außenminister bei einem Treffen in Bukarest von einer »offenen Tür« für die Ukraine gesprochen. Das Thema ist zwar seit des Angriffes Russlands auf das Land vermehrt diskutiert worden, zu konkreten Angaben konnten sich die Mitglieder bislang allerdings nicht durchringen. Schon vor 15 Jahren war auf einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder in der rumänischen Hauptstadt Bukarest erklärt worden: »Wir haben heute vereinbart, dass diese Länder (die Ukraine und Georgien, jW) Mitglieder der NATO werden.«

Stoltenberg stellte am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin jedoch in Aussicht, dass die militärische Unterstützung der Ukraine weiter gesteigert wird. Mit Blick auf die NATO-Beitritte Finnlands und Schwedens sprach Stoltenberg von einer »zeitnahen« Lösung. In der kommenden Woche sollen dazu weitere Gespräche geführt werden.

Das finnische Parlament hatte am Dienstag nachmittag mit einer mehrtägigen Debatte über ein Gesetz begonnen, das den Weg zum Beitritt des Landes zu dem Kriegsbündnis ebnen soll. Laut eines Parlamentssprechers soll an diesem Mittwoch nachmittag abgestimmt werden, wie die Deutsche Presseagentur meldete.

Unterdessen stellte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Dienstag klar, dass Friedensverhandlungen derzeit nicht möglich seien, weil sie in der Ukraine rechtlich verboten seien. Präsident Wolodimir Selenskij hatte diesbezüglich Dekrete erlassen und auch bekräftigt. Angesichts dieser Lage sei »das Erreichen unserer Ziele das Wichtigste, das ist unsere absolute Priorität«, so Peskow.