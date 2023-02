Schöne neue Welt

849356@pixabay/jW »Profitinteressen« verfolgt der US-Konzern dabei nach eigenen Angaben nicht, muss aber bei allen Aktivitäten »an die Rendite denken«

Vier Stockwerke, heller Klinker, viel Glas: Der US-Konzern Amazon hat am Dienstag ein großes Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (KI) in Tübingen eröffnet. Mit dabei waren »Ländle«-Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Oberbürgermeister Boris Palmer (beide Bündnis 90/Die Grünen). Den Onlinehändler vertrat der Leiter des neuen Zentrums, Michael Hirsch.

Auch in der BRD will Amazon die Entwicklung der KI vorantreiben. Das Tübinger »Cyber Valley« muss dem Onlineriesen dabei als der ideale Ort erscheinen: Hier arbeiten seit sechs Jahren Milliardenkonzerne wie BMW oder Bosch Hand in Hand mit dem Land Baden-Württemberg, den Universitäten Tübingen und Stuttgart sowie der Max-Planck-Gesellschaft.

Im neuen Forschungszentrum sollen rund 70 Wissenschaftler dafür sorgen, dass die Profitraten steigen – im Konzernsprech: Die KI soll »kundenfreundlicher« werden, so dass sich mit dem Handy noch »smarter« einkaufen lässt oder Produkte im Internet noch realistischer dargestellt werden. Eine Idee dabei ist, per Computertechnik die Körpermaße der Kunden zu ermitteln und ihnen exakt passende Kleidung zu offerieren.

Auch Grundlagenforschung plant der US-Konzern – gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut, dessen Professor Bernhard Schölkopf laut SWR nebenberuflich bereits für Amazon tätig ist, sowie mit den erwähnten Universitäten. »Profitinteressen« verfolge man dabei nicht, versicherte der US-Konzern, die Ergebnisse würden für Interessierte frei zugänglich gemacht. Allerdings müsse Amazon bei allen Aktivitäten »an die Rendite denken«. Gegen die Ansiedlung in Tübingen wird schon seit Jahren protestiert. Der für miese Arbeitsbedingungen bekannte Onlineriese zahle hierzulande kaum Steuern und verdränge mit seiner Marktmacht regelmäßig kleinere Anbieter, so die Kritiker. Der Gemeinderat in Tübingen gab dennoch sein Okay zum Zentrum – unter der Bedingung, dass eine Ethikkommission die Forschung begleitet.

Zu den aktuellen Plänen des Konzerns gehört auch der Abbau von weltweit 18.000 Arbeitsplätzen, wie 34 deutsche Betriebsräte gerade in einem offenen Brief berichteten. Trotz anhaltend enormer Umsätze und Gewinne will der US-Konzern bei der Belegschaft kürzen. Dass es dabei den einen oder anderen Betriebsrat trifft, dürfte kein Zufall sein. In einem Interview mit jW vom 20. Februar berichtete Verdi-Sekretär Nonni Morisse über den Fall eines Betriebsrates am Amazon-Standort Wunstorf bei Hannover, der nach dem Ende seines befristeten Vertrages nicht übernommen wurde. Aus seiner Sicht werde mit dem Kollegen so umgegangen, »weil der Konzern genau weiß, dass er ein engagierter Betriebsrat und Gewerkschafter ist. Solche Leute will Amazon loswerden«, sagte Morisse. Amazon weist das zurück: »Der Vertrag des angesprochenen Mitarbeiters läuft aus, das ist alles«, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber der Frankfurter Rundschau.

Verdi sieht im Umgang mit dem Betriebsrat in Wunstorf keinen Einzelfall, sondern eine Strategie. Auch anderenorts versuche Amazon, Betriebsräte, die einen besonderen Kündigungsschutz genießen, über auslaufende Verträge loszuwerden.