Hendrik Schmidt/dpa Revanche geglückt: Leipzigs Luca Witzke (r.) im Duell mit Magdeburgs Kay Smits (26.2.2023)

Drei Tage vor dem Derby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg in der Herrenhandballbundesliga am Sonntag umriss Leipzigs Trainer Rúnar Sigtryggsson gegenüber der Lokalpresse von der LVZ die Ausgangslage: »Den Druck hat Magdeburg. Jeder Punkt, den sie verlieren, kostet sie jetzt wahrscheinlich die Meisterschaft.«

Und der SCM zeigte Nerven. Die wurden von einer aggressiven Abwehr des DHfK lange gekitzelt. Der Norweger Kristian Saeverås hielt in den ersten Minuten glänzend, während sich seine Gegenüber immer wieder aufs Neue bei Siebenmetern mit dem gleichen Trick verladen ließen. Dazu die giftige Verteidigung: Der lange Lulatsch Simon Ernst wäre den Magdeburgern wohl auch aufs Klo der mit 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauften Halle gefolgt, um zu verhindern, dass sie irgendwas treffen, und sei es die Keramik.

Die Folge: Leipzig sammelte fleißig Zeitstrafen und spielte weite Teile der ersten Hälfte in Unterzahl. Hauptgrund dafür, dass der SCM zur Pause knapp führte (16:15). In einer wahnsinnig temporeichen Partie, von der die insgesamt 65 Tore zeugen, spielte der amtierende deutsche Meister aus Magdeburg zunehmend fahriger. Die Leipziger gingen nach Wiederanpfiff schnell in Führung, die Gäste verbauten es sich, mit zahlreichen technischen Schnitzern selbst noch einmal den Spielverlauf umzudrehen. »Das, was wir machen, sind einfach dumme Fehler«, stellte der Klubweltmeistercoach Bennet Wiegert in seiner Mannschaftsansprache während einer Auszeit nach drei Vierteln der Spielzeit fest, und da konnte nun wirklich niemand widersprechen.

Der Favorit geriet zeitweise in einen Vier-Tore-Rückstand, zu viel für den SCM, der im Kopf vielleicht schon wieder bei der Champions League war – diesen Donnerstag geht es im letzten Hauptrundenspiel daheim gegen Dinamo București, auch hier ist man Favorit. Nach kämpferischen 60 Minuten hieß es im Ostderby dann aber: Leipzsch 33, Machdeburch 32. Der SC DHfK revanchierte sich damit für die Hinspielschlappe (24:32), in deren Nachgang André Haber seinen Trainerhut nehmen musste. Seitdem konnte sich Leipzig nach verkorkstem Saisonstart sukzessive in der Tabelle hocharbeiten und ist nun Neunter. Erklärtes Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz. Magdeburg dagegen will den Titel verteidigen, plagt sich aber mit der Mehrfachbelastung aus drei Wettbewerben und hat nunmehr schon sieben Minuspunkte in der Liga. Wenn es kommenden Sonntag gegen die aktuellen Tabellenführer, die Füchse aus Berlin, geht, ist Siegen Pflicht.