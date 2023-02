Das weckt Erwartungen

JASPER JACOBS/picture alliance/dpa/Belga Noch auf asphaltierter Straße: Das Peleton beim Kopfsteinpflaster-Halbklassiker Kuurne–Brüssel–Kuurne

Wie seit gut zwei Jahrzehnten (mit Unterbrechung wegen Covid) üblich, wurde im Straßenradsport der Männer die Saison Mitte Januar in Australien eröffnet. In Südamerika, dem Mittleren Osten und dem Süden Spaniens, Frankreichs und Portugals folgten weitere Rennen, deren Geschichte – zumal in den Maßstäben des traditionsverliebten Radsports – mehrheitlich ebenfalls jung ist. Das waren PR-Pflichttermine für regional verwurzelte Fahrer und Teams sowie Gelegenheiten für Talente, auf sich aufmerksam zu machen. Kleinere Mannschaften hatten aber auch schon das Saisonende 2025 im Hinterkopf und versuchten, sich einen Vorrat an jenen Punkten anzulegen, die der Weltverband UCI für vordere Plazierungen vergibt und die im letzten Herbst erstmals über dreijährige World-Tour-Lizenzen entschieden.

Die Stars waren derweil in Höhentrainingslagern oder fuhren Cyclocross. Wout van Aert und Mathieu van der Poel, die in der Spezialdisziplin noch mehr herausragen als auf Kopfsteinpflaster, sind denn auch noch nicht auf der Straße unterwegs, wohingegen Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Mitte Februar an seinen ersten sechs Renntagen prompt fünf Siege einstrich. Dem wollte sein voraussichtlich größter Konkurrent bei der kommenden Tour de France nicht nachstehen. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) gewann in den letzten Tagen bei seinem ersten Rennen drei von vier Etappen plus Gesamtklassement und veranlasste zudem, dass der erste Streckenabschnitt ohne Sieger blieb. Bei starkem Schneefall initiierte der 26jährige dänische Gewinner der Tour 2022, einer schönen Radsporttradition spontaner Streiks folgend, im Fahrerfeld die Entscheidung, die Weiterfahrt über portugiesische Berge kollektiv zu verweigern.

Man war es jahrelang nicht mehr gewohnt, dass Tour-Favoriten so früh ihren Siegeswillen unterstreichen, was aber nichts daran ändert, dass in den Augen der Traditionalisten die Saison erst am vorigen Wochenende »wirklich« eingeläutet wurde. Am Sonnabend markierte Omloop Het Nieuwsblad den traditionellen Rennauftakt in der Herzkammer des Radsports, im belgischen Flandern, tags darauf gefolgt von ­Kuurne–Brüssel–Kuurne. Dabei gelang es einer Mannschaft erstmals in der 81 beziehungsweise 78 Jahre währenden Geschichte dieser Kopfsteinpflaster-Halbklassiker, beide Rennen zu gewinnen und jeweils einen weiteren Fahrer auf dem Podium zu plazieren.

Beim Omloop fuhr Dylan van ­Baarle (Jumbo-Visma) 38 Kilometer vorm Ziel dem verbliebenen Hauptfeld davon. An der legendären Mauer von Geraardsbergen schüttelte er den letzten von vier Begleitern ab und raste in Zeitfahrmanier Ninove entgegen. Damit wandte der 30jährige Niederländer im Prinzip dieselbe Methode an, die ihm 2022 bei Paris–Roubaix seinen größten Sieg beschert hatte, diesmal allerdings erschwert durch winterliche Temperaturen und starken Gegenwind. Gleichzeitig spielte seine Mannschaft ihre erdrückende Übermacht aus, als zunächst der 33jährige Slowene Jan Tratnik und dann Chris­tophe Laporte sich wie Bremsklötze an zeitweilige Verfolgergrüppchen setzten, bis der 30jährige Franzose schließlich selbst den dritten Platz errang.

Im Sprint einer kleinen Gruppe um Rang zwei setzte sich indes Arnaud De Lie (Lotto Dstny) durch, obwohl er früh gestürzt war und beim wiederholten Hinterhereilen viel Kraft investieren musste. Damit befeuerte der erst 20 Jahre alte sprintstarke Belgier die Erwartung, schon bald ein großes Rennen in seine Siegesliste aufzunehmen. Zudem mischten seine Mannschaftskollegen am Wochenende jeweils so lange mit, dass das auf Klassiker spezialisierte belgische Team aktuell so vielversprechend wirkt wie ewig nicht mehr – obwohl es wegen nicht ausreichender UCI-Punkte den World-Tour-Status verloren hat.

Von Soudal-Quick-Step, der belgischen Mannschaft, die sonst auf Kopfsteinpflaster dominiert, war indes auch bei Kuurne–Brüssel–Kuurne wenig zu sehen. Dort sorgte Jumbo-Visma nahezu vollzählig bereits 83 Kilometer vorm Ziel für eine Beschleunigung, die drei eigenen Fahrern ein Übergewicht im sich dann bildenden Ausreißergrüppchen sicherte. Vom Jumbo-Visma-Trio blieb ein Duo übrig, was es Tiesj Benoot und Nathan van Hooydonck erleichterte, drei Konkurrenten aus jeweils verschiedenen Mannschaften zu überlisten. Der 28jährige Belgier Benoot konnte sich noch auf der Zielgerade davonschleichen, woraufhin sein ein Jahr jüngerer Landsmann van Hooydonck auf Platz zwei sprintete. Nicht auszudenken, wie stark das in den Niederlanden beheimatete Team bei den kommenden Eintagesrennen auftreten mag, wenn erst der 28jährige belgische Superstar van Aert in Aktion tritt.