Offener Brief an Amazon

Gemessen an Amazons Anspruch, »der beste Arbeitgeber der Welt« zu werden, wie im April 2021 in seinen Führungsprinzipien angekündigt, bleibt die Praxis an den bundesdeutschen Standorten im Umgang mit den rund 30.000 Beschäftigten weit dahinter zurück. Das kritisieren 34 Betriebsratsmitglieder in einem offenen Brief, der Freitag veröffentlicht wurde. Das zeige sich beispielsweise bei der von der Bundesregierung im dritten »Entlastungspaket« vom September 2022 eingeräumten Möglichkeit, jedem Beschäftigten eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro zu zahlen. Dieser Betrag könne in mehrere Einzelprämien aufgeteilt bis Ende 2024 an die Beschäftigten fließen. Die Prämie könne auch weniger als 3.000 Euro betragen. Das Unternehmen dürfe die gesamte ausgezahlte Summe als Betriebsausgabe absetzen. Doch die Leitung von Amazon Deutschland und an den Standorten spreche mit den Betriebsräten nicht über die Prämie, ebenso wenig über die Entgeltstruktur.

Dabei gebe es positive Beispiele, wie etwa den Schraubenhersteller Würth, der über die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie hinaus jedem seiner rund 84.000 Mitarbeiter noch 1.000 Euro extra zahle. Daran sei aber beim Onlinehändler derzeit kaum zu denken: »Amazon scheint nicht ganz akzeptieren zu wollen, dass Betriebsräte gewählte Vertreter:innen der Belegschaft sind, die gesetzlich dazu aufgefordert sind, Arbeitnehmerinteressen aufzuzeigen und durchzusetzen.« Das entspreche nicht einer »vertrauensvollen Zusammenarbeit«, wie sie das Betriebsverfassungsgesetz vorsehe. Amazon solle verstehen, »dass Betriebsräte mit den Verantwortlichen auf Augenhöhe sprechen müssen«.

Obwohl der Onlinehändler noch im April 2022 für Deutschland eine Aufstockung des Personals auf 36.000 angekündigt hätte, gehe die Entwicklung mittlerweile in die entgegengesetzte Richtung, schreiben die Betriebsräte in ihrem offenen Brief: So wolle Amazon die Kosten unter anderem auch durch Arbeitsplatzabbau senken. Laut Presseberichten könnten weltweit 18.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Projekte würden verschoben, Stammbelegschaften abgebaut, befristete Verträge nicht verlängert bzw. nicht entfristet, und teilweise biete das Unternehmen Beschäftigten Aufhebungsverträge an. »Selbst kranken Beschäftigten wird mit Kündigung gedroht, wenn sie einen solchen Aufhebungsvertrag ablehnen.« Gleichwohl sei bekannt, dass »Amazon trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine und steigender Energiekosten weiterhin hohe Gewinne einfährt«. Weltweit steigerte das Unternehmen den Umsatz von knapp 470 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf knapp 514 Milliarden ein Jahr später. In der Bundesrepublik fielen sie von 37,33 auf 33,6 Milliarden, lagen aber auch 2022 noch immer deutlich über dem Vor-Corona-Niveau.

Die Unternehmensleitung in der Bundesrepublik verweigere sich bei allen wichtigen Themen, ob Inflationsausgleichsprämie, Entgeltstruktur oder Personalabbau, hartnäckig dem Gespräch mit den Betriebsräten. Vorgeschickt würden lediglich die Standortgeschäftsleitungen, die aber eben nicht die »originären Entscheidungsträger« seien. Hätten die in den zentralen Fragen der Mitbestimmung etwas zu sagen, so heißt es im Brief, gäbe »es längst einen Dialog zwischen den jeweiligen Betriebsräten und Amazon«. Deshalb hätten die Betriebsräte nun den Weg gewählt, die Öffentlichkeit einzubeziehen. Vom Inhalt dieses Schreibens sollten letztlich alle Beschäftigten profitieren. »Wir werden nicht aufgeben, für die Belegschaft in Deutschland zu kämpfen«, heißt es am Ende des Briefes der 34 Betriebsratsmitglieder von Amazon-Standorten wie Rheinberg und Bad Hersfeld, an denen seit mittlerweile zehn Jahren immer wieder für bessere Arbeitsbedingungen und Tarifverträge gestreikt wird.