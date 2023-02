Da ist noch was

Auch Freiburg will wertvolle Benin-Kunstobjekte an Nigeria zurückgeben. In der Ethnologischen Sammlung des örtlichen Museums Natur und Mensch werden bisher zehn sogenannte Benin-Bronzen aufbewahrt. Laut einer Vorlage will der Gemeinderat am 7. März über die Rückgabe entscheiden. Die Objekte stammen größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897. (dpa/jW)