Vor dem Fall

Der frühere Intendant des damaligen Senders Freies Berlin (SFB), Günther von Lojewski, ist tot. Er starb in Grasbrunn bei München im Alter von 87 Jahren, wie seine Tochter am Sonntag bestätigte. Von Lojewski wurde wenige Monate vor dem Mauerfall 1989 zum SFB-Intendanten gewählt und blieb es bis 1997, als er sich in seiner zweiten Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig zurückzog. Aus der Fusion des SFB mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) entstand 2003 der öffentlich-rechtliche ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg. Von Lojewski hatte eine größere ostdeutsche Mehrländeranstalt vorgeschlagen, bekam dafür aber wenig Unterstützung. (dpa/jW)