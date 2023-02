Über 60 Filme

Der US-Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Walter Mirisch ist tot. Er sei bereits am Freitag im Alter von 101 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, teilte die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills am Sonntag (Ortszeit) mit. Mirisch, der mit seinen Brüdern Marvin (1918–2002) und Harold (1907–1968) zahlreiche Filmklassiker produziert hatte, sei »ein wahrer Visionär« gewesen, hieß es. Neben seiner Auszeichnung für den Film »In der Hitze der Nacht« (1967) erhielt Mirisch auch zwei Ehren-Oscars – für seine »konsequent hohe Qualität der Filmproduktion« und seine humanitäre Arbeit in der Filmbranche. Insgesamt produzierte das Mirisch-Trio mehr als 60 Filme, darunter Billy Wilders preisgekrönte Komödie »Manche mögen’s heiß« (1959). (dpa/jW)