Ein Fingerzeig

Bei der diesjährigen Verleihung der Screen Actors Guild (SAG) Awards in Los Angeles konnte mit Michelle Yeoh erstmals eine Asiatin den Preis als beste Hauptdarstellerin gewinnen. Zudem erhielt mit Ke Huy Quan der erste Asiate die Auszeichnung als bester Schauspieler in einer Nebenrolle. Beide wurden für ihre Rollen im Film »Everything Everywhere All at Once« gewürdigt. Weitere Preisträger waren unter anderem Brendan Fraser als bester Hauptdarsteller (»The Whale«), Jamie Lee Curtis als beste Nebendarstellerin (»Everything ­Everywhere All at Once«). (dpa/jW)