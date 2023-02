»Nur so kann es dauerhaften Frieden in Sri Lanka geben«

REUTERS/Pawel Kopczynski Protestaktion von LTTE-Anhängern in Berlin (30.5.2009)

Ihr Verein beteiligt sich zum wiederholten Male an einem internationalen Fahrradmarathon durch mehrere Länder. Was ist das Ziel der Aktion?

Wir sind Ende Februar mit einigen mehrheitlich tamilischen Aktivistinnen und Aktivisten in London gestartet. Das Ziel dieser Radtouren ist es, Aufmerksamkeit der Bevölkerung und politischen Institutionen auf die Lage der Eelam-Tamilen im Norden und Osten der Insel Sri Lanka zu lenken. Darüber hinaus geht es um die Politik der westlichen Länder. Diese stützen das srilankische Regime, gleichzeitig kommt es immer wieder zur Kriminalisierung von tamilischen Aktiven. Wenn die Regierungen uns ignorieren oder abzuwimmeln versuchen, gehen wir eben in die Städte und sprechen mit den Menschen über unsere Situation. Zum Beispiel haben wir an mehreren Orten Kundgebungen abgehalten und Flugblätter verteilt.

Entlang welcher Strecke fahren Sie auf Ihrer Tour?

Von London ging es in die Niederlande, dann folgte eine Tour durch Belgien mit einem Stopp vor dem Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel. Dann sind wir weiter nach Luxemburg und durch die BRD gefahren. Aktuell befinden wir uns in Frankreich. In ein paar Tagen werden wir diese Tour vor dem Gebäude des UN-Menschenrechtsrates (im schweizerischen Genf, jW) mit einer Kundgebung beenden. Bisher kommen wir gut durch und machen täglich viele Kilometer. Die größte Herausforderung war bisher das Wetter. Es gab zwei Stürze, aber glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen.

Welche Reaktionen auf Ihren Fahrradmarathon gab es bei den Zwischenstopps?

Die waren durchgängig positiv von den Menschen, die uns vorbeifahren sehen oder mit uns ins Gespräch kommen. In Deutschland hatten wir drei Treffen in Rathäusern angefragt, um mit den Stadtoberhäuptern über unsere Lage zu sprechen. In Karlsruhe sind wir leider abgeblitzt, dort wurde uns mitgeteilt, wir sollten uns ans Auswärtige Amt wenden. In Landau haben wir im Rathaus den Mitarbeitern des Bürgermeisterbüros eine Petition mit unseren Forderungen übergeben können. In Saarbrücken wurden wir hereingebeten und konnten mit Vertretern des Integrationsrates unsere Situation erörtern.

Am erfolgversprechendsten war unser Treffen mit dem Bürgermeister im belgischen Arlon. Vincent Magnus hat uns in den Ratssaal gebeten, und es gab ein längeres intensives Gespräch. Zum Ende hat Bürgermeister Magnus uns zugesagt, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für uns einzusetzen und uns eingeladen, jederzeit wiederzukommen. Das ist ein gutes Signal für unsere Radfahrerinnen und -fahrer, die ziemliche Strapazen auf sich nehmen, um Gehör zu finden.

Welche Forderungen enthält die Petition, die Sie bei den Zusammenkünften überreicht und als Flugblatt verteilt haben?

Wir haben fünf zentrale Forderungen, die für uns die Grundvoraussetzung dafür sind, dass es nach dem Völkermord an dem Eelam-Tamilinnen und -Tamilen im Jahr 2009 zu Aussöhnung und einem gerechten Frieden kommen kann. Dieser muss ebenso wie die Kriegsverbrechen international anerkannt und unabhängig untersucht werden. Auch die politischen Gefangenen, von denen wir nicht einmal genau wissen, wie viele es noch sind, müssen freigelassen werden. Es versteht sich von selbst, dass es nur dann einen dauerhaften Frieden geben kann, wenn Sri Lanka aufhört, ständig mehr Militär in den tamilischen Gebieten zu stationieren und Land zu enteignen. Damit wird den Menschen dort die Lebensgrundlage entzogen

Wir fordern zudem die Anerkennung des tamilischen Selbstbestimmungsrechtes. Dieses Recht sollte nicht nur auf dem Papier, sondern faktisch allen Bevölkerungen zugestanden werden. Und wir fordern die Legalisierung der Liberation Tiger of Tamil Eelam als unsere politische Vertretung, die sie auch in der Zeit des Bürgerkrieges und der Revolution mit Gründung des De-facto Staates Tamil Eelam war.