»Gemeinsam Druck machen«

Ying Tang/NurPhoto/imago Fordern 10,5 Prozent mehr Lohn: Verdi-Mitglieder demonstrieren am Montag in Köln

Die Beteiligung an Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Montag war hoch. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte schwerpunktmäßig Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde für rund 2,5 Millionen Mitarbeiter beim Bund und bei den Kommunen vergangene Woche hatten Verdi und Komba unmittelbar eine weitere Warnstreikrunde angekündigt. Bereits am Sonntag abend gingen Beschäftigte der Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf in den Ausstand. Dazu zählten nach Angaben von Verdi auch Beschäftigte in der Luftsicherheit – sowohl in der Personal- und Waren- wie auch in der Frachtkontrolle. Alle entsprechenden Stellen seien in Köln/Bonn am späten Sonntag abend geschlossen gewesen, meldete die Gewerkschaft. Für die Beschäftigten der privatisierten Luftsicherheit verhandelt Verdi in einer separaten Tarifrunde.

Lediglich zwei Flüge konnten am Airport Köln/Bonn nach Angaben der dortigen Verwaltung abgewickelt werden, ein aus Wien kommendes Flugzeug landete und eines flog zurück in die österreichische Hauptstadt. Das Gros der für Montag geplanten 136 Flüge mit rund 15.000 Reisenden wurde laut dpa annulliert oder umgeleitet. Ähnlich sah es am größten Flughafen des Bundeslandes in Düsseldorf aus, wo ebenfalls eine Vielzahl der geplanten Flugbewegungen wegen des Warnstreiks gecancelt wurde. Hier konnten von 330 regulär anstehenden Starts und Landungen 89 Bewegungen stattfinden, teilte ein Flughafensprecher mit. Da die betroffenen Passagiere am Wochenende von den Airlines über Annullierungen und Verschiebungen informiert worden seien, hätten sich nur wenige Fluggäste am Montag morgen zum Flughafen begeben. Der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim bezeichnete den Warnstreik als »sehr erfolgreich«. Es zeige sich nun die Entschlossenheit der Beschäftigten, den Druck auf die andere Seite zu verstärken.

Neben den Beschäftigten an den beiden großen Flughäfen in NRW beteiligten sich in dem bevölkerungsreichsten Bundesland am Montag auch Beschäftigte öffentlicher Verkehrsunternehmen, von Kindertagesstätten, Behörden, kommunalen Krankenhäusern und Entsorgungsbetrieben an den Warnstreiks. Bei Kundgebungen in vielen Orten informierten die Streikenden über ihr Anliegen nach Entgelter­höhungen, die die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln kompensieren könnten. Verdi, Komba und Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr, damit die Beschäftigten der unteren Lohngruppen überdurchschnittlich von einer Erhöhung profitieren. Die Vertreter des Bundes und der Kommunen hatten keine soziale Komponente in ihrem Angebot eingeplant, sondern boten fünf Prozent, verteilt auf zwei Erhöhungsschritte sowie Einmalzahlungen von insgesamt 2.500 Euro. Außerdem wollen sie über eine Zusatzvereinbarung Entgelt­senkungen bei Krankenhausbeschäftigten möglich machen.

Viele Kindertagesstätten im Raum Bonn waren von den Warnstreiks betroffen, ebenso Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft sowie Entsorgungsbetriebe im Raum Köln-Bonn-Leverkusen. Auch im Münsterland mobilisierte Verdi Beschäftigte aus Stadtverwaltungen und kommunalen Betrieben zum Arbeitskampf. Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr gab es unter anderem in Köln und Bonn, im Bereich der Ruhrbahn in Essen und Mülheim, in Wuppertal sowie beim Busunternehmen Regionalverkehr Münsterland. Auch in vielen weiteren Ruhrgebietsstädten legten Arbeiter des öffentlichen Dienstes die Arbeit nieder. »Die Beschäftigten machen mit den Streiks gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen im öffentlichen Dienst kein akzeptables Angebot unterbreitet wurde«, erklärte Andrea Becker, Fachbereichsleiterin im Verdi-Landesbezirk NRW.

Auch in vielen baden-württembergischen Orten gingen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am Montag auf die Straße. Am Mittwoch steht ein bundesweiter Jugendstreiktag an.