Rathaus ohne Kummer

Michael Reichel/dpa Nicht genug: Bald Exbürgermeister Tilo Kummer (Die Linke) am Sonntag im Wahllokal in Hildburghausen

Es sei ein »großer politischer Flurschaden« angerichtet worden, erklärte Thüringens SPD-Chef Georg Maier am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Kurz zuvor war das vorläufige Ergebnis des Bürgerentscheids im südthüringischen Hildburghausen bekanntgegeben worden. Eine klare Mehrheit der Wahlberechtigten hat sich demnach gegen einen Verbleib von Bürgermeister Tilo Kummer (Die Linke) im Amt ausgesprochen. Politische Brisanz hatte der Vorgang vor allem durch den Umstand erhalten, dass Stadträte der SPD im Dezember mit der AfD und der extrem rechten Wählervereinigung »Bündnis Zukunft Hildburghausen« des Faschisten Tommy Frenck gestimmt hatten, um den Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen.

Laut dem nun verkündeten vorläufigen Ergebnis haben 2.853 Wahlberechtigte gegen Kummer gestimmt, 1.390 votierten für den Linke-Politiker. Damit wurde die erforderliche Anzahl von mindestens 30 Prozent der 9.338 Wahlberechtigten erreicht, die sich für eine Abwahl aussprechen mussten. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,6 Prozent. Das vorläufige Ergebnis muss noch vom Wahlausschuss, der am Montag abend tagen sollte, und von der Kommunalaufsicht des Landkreises bestätigt werden.

Scharfe Kritik am Verlauf des Abwahlverfahrens kam vom Landesverband der Linkspartei. Es habe eine »böse Stimmungsmache« gegen Kummer gegeben, erklärte René Kolditz, Pressesprecher des Landesverbandes am Montag gegenüber junge Welt. Es sei dabei auch mit Ängsten gespielt worden. So wie die Abwahl des Bürgermeisters gelaufen sei, müsse man von einer »Gefahr für die Demokratie« sprechen. Dass die SPD im Stadtrat mit der AfD abgestimmt habe, sei hoch problematisch, so Kolditz weiter. Die Kritik an Kummers Amtsführung wies der Sprecher zurück. Der Abgewählte habe wichtige Projekte angestoßen, dafür gebühre ihm Dank.

Kummer, der seit drei Jahren im Amt ist und dieses vorerst kommissarisch weiterführt, stand seit längerem unter Beschuss. Dabei wurden ihm keine rechtlichen Verstöße oder ein Amtsmissbrauch vorgeworfen. Er wurde vordergründig unter anderem für seinen Führungsstil und sein Kommunikationsverhalten kritisiert. Auch Probleme in den städtischen Kindergärten oder bei der Feuerwehr wurden dem Linke-Politiker angelastet. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten rund 1.000 Menschen bei einer Unterschriftensammlung den Rücktritt des Bürgermeisters gefordert. Kummer hatte die Bürgermeisterwahl am 8. März 2020 überraschend bereits im ersten Wahlgang mit 51,8 Prozent der Stimmen gewonnen.

Für Unruhe hatte der Vorgang vor allem bei der SPD gesorgt. Bei der entscheidenden Abstimmung Mitte Dezember hatten die drei SPD-Stadträte mit der AfD für die Einleitung eines Abwahlverfahrens gestimmt. Für diesen Schritt war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, die ohne die Stimmen der drei SPD-Stadträte nicht hätte erreicht werden können. Gegen den Antrag zur Abwahl Kummers stimmten damals nur die sechs Linke-Mitglieder, alle anderen Fraktionen und Einzelmitglieder waren dafür.

Führende SPD-Politiker des Freistaats, darunter Landesparteichef Maier, hatten die Kommunalpolitiker zuvor erfolglos vor einer Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. So hatte Maier betont: »Wir können eine Abwahl eines Linken-Bürgermeisters nicht mit Stimmen der AfD auf den Weg bringen.« Gegen zwei der drei an der Abstimmung beteiligten Sozialdemokraten wurde ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet. Eine dritte SPD-Stadträtin trat kurz nach der Abstimmung aus der Partei aus.

Kummer erklärte am Sonntag nach seiner Abwahl gegenüber dpa, er wolle nicht erneut als Bürgermeister kandidieren. Er hoffe, »dass der nächste Bürgermeister von Hildburghausen dem demokratischen Spektrum angehört«, sagte er mit Blick auf die AfD. Stärker als die Enttäuschung über das Ergebnis des Bürgerentscheids sei die Sorge, wie es in der Stadt weitergehen solle. »Ich denke schon, dass ich für die Stadt gute Arbeit gemacht habe«, betonte Kummer. Wie es mit ihm politisch weitergehe, ließ er offen. In der vergangenen Legislaturperiode hatte er seine Partei im Landtag des Freistaats vertreten.