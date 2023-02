Hasskampagne fortgesetzt

picture alliance / SULUPRESS.DE

Auch am Montag bestimmte rüdes Vokabular gegen die Teilnehmer der Berliner Friedenskundgebung am Sonnabend die großen deutschen Medien. Im Mittelpunkt der Demonstration stand die Forderung nach Stopp von Waffenlieferungen.

Die Süddeutsche Zeitung nannte die Teilnehmer »Friedensmeute« und zitierte Äußerungen der stellvertretenden Parteivorsitzenden und Chefin des Berliner Landesverbandes der Partei Die Linke, Katina Schubert, wonach sich »unsere Befürchtungen« bestätigt hätten: »Wer einen Aufruf startet, der querfronttauglich ist, erntet Querfront.« Die Demonstration habe »nichts mit linker Politik, gar mit linker Friedenspolitik zu tun«. Durch die Reden habe sich eine »Täter-Opfer-Umkehr« gezogen. Sichtbare Gleichsetzungen von Baerbock mit Hitler seien nicht von der Bühne zurückgewiesen worden – »eine unfassbare Relativierung des Faschismus«. Die Linke-Kovorsitzende Janine Wissler sagte am Montag in Berlin, es sei vollkommen klar, dass das keine Veranstaltung der Linken gewesen sei. Der Umgang der Initiatorinnen mit der Mobilisierung von rechts habe ihr Sorgen gemacht, Konsequenzen für Wagenknecht erteilte sie eine Absage. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sagte der Rheinischen Post, die Organisatoren hätten »sich mit radikalen Rechten und Linken« zusammengetan und »das Opfer zum Täter« stilisiert. N-TV bezeichnete Wagenknecht als »die Ein-Frau-Querfront ohne Mehrheit«, die Berliner Zeitung meinte, die Bewegung sei von »Realitätsferne zerfressen«, RND erklärte Wagenknecht zu einer »Gefahr für die Demokratie in Deutschland«. Laut FAZ zeigten sie und Schwarzer als »Vertreterinnen alten deutschen Denkens in Ost und West, dass manche Frieden immer noch mit Friedhofsruhe verwechseln«.

Die Linke-Kofraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali nannte es dagegen ein wichtiges Zeichen, »dass sehr viele Menschen wollen, dass wir aus der Kriegs- und Aufrüstungslogik ausbrechen«. Dem schloss sich laut Tagesspiegel auch der Linke-Bezirksverband Berlin-Lichtenberg an. Er verabschiedete auf einer Hauptversammlung am Sonnabend eine Unterstützung des »Manifests für Frieden« und setzte sich zudem für eine Umsetzung der UN-Resolution vom Donnerstag ein.