London und Brüssel einigen sich

WPA Rota/Dan Kitwood/Pool via AP Premierminister Rishi Sunak (l.) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Windsor

Nach jahrelangem Streit über die »Brexit«-Sonderregeln für Nordirland haben Großbritannien und die EU eine Einigung erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur am Montag aus EU-Kreisen. Die britische Tageszeitung The Guardian berichtete unter Berufung auf ein Mitglied der Regierung in London ebenfalls über den Abschluss eines Abkommens.

Zuvor hatten sich Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Windsor westlich von London getroffen. Noch am Nachmittag (nach jW-Redaktionsschluss) wollten beide in einer Pressekonferenz Einzelheiten der Vereinbarung bekanntgeben. Für von der Leyen stand dann auch ein Treffen mit König Charles auf dem Programm.

Konkret geht es um die Umsetzung des sogenannten Nordirland-Protokolls, das als Teil des »Brexit«-Vertrags ausgehandelt worden war. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See verläuft. Damit sollte verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden müssen.

Allerdings sorgen die Kontrollen auch für Schwierigkeiten im innerbritischen Handel. London fürchtet einen Machtverlust in Nordirland, und die Unionisten dort fühlen sich von Großbritannien abgeschnitten. London wollte den Vertrag deshalb nachverhandeln. Großbritannien ist infolge einer Volksabstimmung seit drei Jahren nicht mehr Mitglied der Europäischen Union.

Der Streit hatte die Beziehungen zwischen London und Brüssel erheblich belastet, aber auch das Verhältnis von London und Berlin. Mit Spannung wird nun erwartet, ob Sunak für die Vereinbarung auch Unterstützung von Teilen seiner Konservativen Partei und der nordirischen Unionisten DUP findet. Innerhalb seiner Regierung war bereits die Rede von Ministerrücktritten. Zudem blockiert die DUP unter anderem aus Protest gegen die bestehende Regelung seit Monaten die Bildung einer neuen Regierung in Nordirland. (dpa/jW)