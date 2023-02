Aus Angst vor den Russen: Medien von OSZE-Treffen ausgeschlossen

Heinz-Peter Bader/AP/dpa Außen vor: Kameramann filmt OSZE-Logo vor dem Tagungsort

Wien. Zur Tagung der Parlamentarier aus OSZE-Staaten am 23./24. Februar in Wien sind aus Sorge vor russischen »Propagandaaktionen« keine Medienvertreter zugelassen worden. Die Zugangsbeschränkungen seien verschärft worden, weil auch russische Abgeordnete teilnähmen und das Treffen mit dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine zusammenfalle, teilte der deutsche Bundestagsabgeordnete Michael Georg Link (FDP) am Donnerstag mit. Auf diese Weise solle »verhindert werden, dass die russische Propagandamaschinerie dieses Treffen für ihre Sache ausschlachten kann«, so der Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Dass dadurch unabhängige Medien ausgeschlossen worden seien, sei ein »Nebeneffekt, der in der Tat hätte vermieden werden sollen«. (dpa/jW)