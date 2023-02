Selenskij will chinesischen Friedensplan mit Peking erörtern

Anton Novoderezhkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Wang Yi und Wladimir Putin am Mittwoch in Moskau

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij würde den von China angekündigten Friedensplan für sein Land gerne mit Vertretern Pekings erörtern. »China hat uns von solch einer Initiative erzählt. Aber ich habe das Dokument noch nicht gesehen«, sagte Selenskij am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez in Kiew. Es sei grundsätzlich gut, »dass China angefangen hat, über die Ukraine zu sprechen, und einige Signale ausgesendet hat«, sagte Selenskyj. »Wir werden einige Schlüsse ziehen, nachdem wir Details ihres Vorschlags gesehen haben (...). Wir würden gern ein Treffen mit China haben«, fügte er hinzu.

China hatte angekündigt, in dieser Woche einen Vorschlag für eine »politische Lösung« des Ukraine-Konflikts zu veröffentlichen. Am Mittwoch hatte der Direktor des Büros der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas, Wang Yi, in Moskau den Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Im Anschluss teilte das russische Außenministerium mit, die chinesischen Partner hätten »ihre Gedanken über die Grundursachen der Ukraine-Krise mitgeteilt sowie ihre Ansätze für eine politische Lösung«. (AFP/jW)