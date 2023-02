Razzien bei »Reichsbürgern«

Soeren Stache/dp Protest gegen »Königreich Deutschland« (Rutenberg/Brandenburg, 1.2.2023)

Dresden. Die Polizei hat im Auftrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Dresden eine »Gemeinwohlkasse« der »Reichsbürger«-Szene durchsucht und versiegelt. Am Donnerstag waren etwa zehn Beamte im Einsatz und transportierten mehrere Kisten mit Material ab. Die Bafin informierte mit einem Schreiben über das Vorgehen. Von der Aktion waren demnach auch »Repräsentanzen« der Gemeinwohlkasse in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) und Menden (Nordrhein-Westfalen) betroffen.

Das Vorgehen richtet sich gegen Peter Fitzek, der sich zum »König« des »Königreiches Deutschland« ernannt hat: »Peter Fitzek sammelt aktuell unter der Bezeichnung ›Gemeinwohlkasse‹ Gelder von Verbraucherinnen und Verbrauchern ein und verspricht, diese später zurückzuzahlen. Darüber hinaus bietet er Krankenversicherungsverträge an, aktuell unter der Firma ›Deutsche Heilfürsorge‹. Die für das Einlagen- beziehungsweise Versicherungsgeschäft erforderlichen Erlaubnisse hat Herr Fitzek nicht«, teilte die Bafin mit. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Sachsen hatte bereits im Frühjahr 2021 vor unerlaubten Bankgeschäften der »GK Gemeinwohlkasse« gewarnt.

Am Mittwoch hatte die Polizei sechs Wohnungen von mutmaßlichen »Reichsbürgern« in Bayern durchsucht. Die Razzien in der Oberpfalz und Oberbayern hing zusammen mit einem Ermittlungsverfahren gegen sechs Beschuldigte, die die Sabotage von Strommasten geplant haben sollen, wie die Münchner Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt mitteilten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit dem vergangenen Jahr gegen die Männer, die der Prepperszene mit ›Reichsbürger«-Hintergrund zugerechnet werden. Vorgeworfen wird ihnen die Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, wie die Ermittler mitteilten. Sie sollen auf einen großflächigen Stromausfall in Deutschland abgezielt haben, der wiederum einen politischen Umsturz herbeiführen sollte. (AFP/dpa/jW)