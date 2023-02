RBB streicht 100 Stellen und stellt TV-Sendungen ein

Carsten Koall/dpa Auf Kürzungskurs: der RBB

Berlin. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) will bis Ende 2024 insgesamt 100 Stellen streichen. Außerdem sollen Sendungen eingestellt werden. Hintergrund sind geplante Einsparungen von fast 50 Millionen Euro, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Rede war von »Misswirtschaft der vergangenen Jahre«.

Neben den 100 Stellen, die wegfallen sollen – insgesamt gibt es im Sender aktuell 1.650 Stellen – wird es Veränderungen im Fernseh-Sendeschema geben. Die RBB-Hörfunkwellen bleiben dagegen laut ARD-Sender erhalten.

Wie genau das TV-Programm aussehen wird, ist noch nicht im Detail bekannt. Die Entwicklung der angestrebten Formate müsse noch erfolgen. Weiter hieß es: »Nach 22 Uhr wird kein Geld mehr in Fernseh-Formate investiert. Die Sendung ›Thadeusz und die Beobachter‹ wird der RBB ab 2024 nicht mehr produzieren.«

Auch eine einzelne Sendung von Satiriker Dieter Nuhr wird 2024 wegfallen, die für die ARD-Themenwoche geplant war. Zudem werde es 2024 keine fiktionale Serie des RBB mehr geben – und auch keinen RBB-Mittwochsfilm im Ersten. Das bekannte Satireformat »Nuhr im Ersten« wird hingegen auch 2024 vom Sender fortgeführt.

Der RBB war im Sommer 2022 in eine Krise gestürzt, als durch Medienberichte Vetternwirtschafts- und Verschwendungsvorwürfe gegen die Spitze laut geworden waren. Die gesamte damalige Geschäftsleitungsriege ist nicht mehr im Amt. Im Zentrum des Skandals stehen die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und der Sender-Chefaufseher Wolf-Dieter Wolf. Die beiden wiesen Vorwürfe zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Rechnungshöfe prüfen derzeit ebenfalls, eine externe Anwaltskanzlei arbeitet zudem an einem Bericht. (dpa/jW)