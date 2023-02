Israel: EU-Abgeordnete an Einreise gehindert

Mahmoud Illean/AP/dpa Israelische Soldaten zerstören ein Haus im besetzten Westjordanland (Hebron, 16.2.2023)

Tel Aviv. Israel hat einer Europaabgeordneten der spanischen Grünen die Einreise verweigert und damit in Brüssel Kritik hervorgerufen. Eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell nannte die Entscheidung am Dienstag "zutiefst enttäuschend". Die an der Grenze zurückgewiesene Politikerin Ana Miranda sprach auf Twitter von einem "diplomatischen Affront".

Miranda erklärte laut einer Mitteilung der Grünen im Europaparlament, ihre Zurückweisung an der israelischen Grenze sei "der Preis, den ich zahle, weil ich für die Menschenrechte eintrete und die israelische Besatzung Palästinas verurteile".

Die 51jährige Miranda war am Montag mit einer Delegation des EU-Parlaments am israelischen Flughafen Ben Gurion gelandet, wurde aber an der Weiterfahrt gehindert. Sie habe am Dienstag morgen den ersten Flieger zurück nach Madrid nehmen müssen, erklärte sie.

Der Vorfall wird in Brüssel als Rückschlag für die Beziehungen zu Israel gewertet. Erst im Oktober hatten die EU und Israel nach zehnjähriger Pause ihre Gespräche im Rahmen des gemeinsamen Assoziationsrats wiederaufgenommen. Zuvor hatte die EU-Kritik an der israelischen Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland für Verstimmung in Jerusalem gesorgt. (dpa/jW)